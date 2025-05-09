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Общество

Памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС

Памятку по пожарной безопасности для дачников разослал МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 16:23 Фото: pixabay
МЧС РК обратилось к казахстанским дачникам с предупреждением, отметив, что с начала 2025 года на территории дачных обществ зарегистрировано 78 пожаров, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что почти все пожары на даче случаются по вине людей. Наиболее частая причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем.

"С начала года на территории дачных обществ зарегистрировано 78 пожаров. Чтобы избежать возможных трагедий и потери урожая, садоводам необходимо соблюдать требования пожарной безопасности на участках".МЧС РК

В министерстве напомнили о памятке по пожарной безопасности для дачников:

  • запрещается разведение костров, сжигание мусора в сухую, жаркую и ветреную погоду;
  • при благоприятных условиях погоды допускается разведение костров и сжигание отходов на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем;
  • использовать мангал (барбекю, гриль) разрешается на расстоянии не ближе 10 м до зданий и сооружений, также необходимо оборудовать место одним огнетушителем или емкостью с водой не менее 10 литров;
  • запрещено поджигать сухую траву;
  • регулярно нужно очищать свой участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора;
  • необходимо иметь запас воды на участке;
  • содержать электрические и газовые сети и приборы в исправном состоянии и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
"Соблюдение этих несложных правил позволит вам насладиться майскими праздниками без неприятных последствий".МЧС РК

Ранее сотрудники МЧС обратились к казахстанским дачникам с предупреждением о кострах.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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