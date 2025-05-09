#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

В области Улытау почтили память фронтовиков

В области Улытау почтили память фронтовиков, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 12:59 Фото: акимат области Улытау
Первые праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, начались в Жезказгане рано утром 9 мая. Мероприятие открылось церемонией возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Один из самых тяжелых периодов, которые пережил наш народ в двадцатом веке, – Вторая мировая война. По историческим данным, на фронт отправились 1,2 миллиона казахстанцев, из которых 600 тысяч не вернулись с полей сражений. Сегодня 80-летие Великой Победы – знаменательная дата, которую широко отмечают во всех уголках страны.

Фото: акимат области Улытау

В частности, на Аллее Славы в Жезказгане состоялось торжественное мероприятие "Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат". Собравшиеся сначала исполнили Государственный гимн Республики Казахстан. Затем почтили память погибших на войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Аким области Дастан Рыспеков и представители интеллигенции почтили память боздаков, отдавших жизнь за Родину.

Фото: акимат области Улытау

На территории мемориала показали театрализованную сцену, изображающую жизнь воинов на поле боя. Мероприятие продолжится патриотической концертной программой, которая состоится в 19:00 на площади Алаш.

Фото: акимат области Улытау

Из региона около 16 тысяч граждан ушли на фронт, из них более 10 тысяч не вернулись. В настоящее время 397 труженикам тыла региона вручены юбилейные медали, посвященные 80-летию Великой Победы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В области Абай широко отмечают 80-летие Великой Победы
Общество
13:14, Сегодня
В области Абай широко отмечают 80-летие Великой Победы
Аким Алматы Ерболат Досаев с фронтовиками посетили Аллею ветеранов Великой Отечественной войны
Общество
13:08, Сегодня
Аким Алматы Ерболат Досаев с фронтовиками посетили Аллею ветеранов Великой Отечественной войны
Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы
Общество
12:28, Сегодня
Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: