В области Улытау почтили память фронтовиков

Первые праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, начались в Жезказгане рано утром 9 мая. Мероприятие открылось церемонией возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Один из самых тяжелых периодов, которые пережил наш народ в двадцатом веке, – Вторая мировая война. По историческим данным, на фронт отправились 1,2 миллиона казахстанцев, из которых 600 тысяч не вернулись с полей сражений. Сегодня 80-летие Великой Победы – знаменательная дата, которую широко отмечают во всех уголках страны.

Фото: акимат области Улытау

В частности, на Аллее Славы в Жезказгане состоялось торжественное мероприятие "Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат". Собравшиеся сначала исполнили Государственный гимн Республики Казахстан. Затем почтили память погибших на войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Аким области Дастан Рыспеков и представители интеллигенции почтили память боздаков, отдавших жизнь за Родину.

Фото: акимат области Улытау

На территории мемориала показали театрализованную сцену, изображающую жизнь воинов на поле боя. Мероприятие продолжится патриотической концертной программой, которая состоится в 19:00 на площади Алаш.

Фото: акимат области Улытау

Из региона около 16 тысяч граждан ушли на фронт, из них более 10 тысяч не вернулись. В настоящее время 397 труженикам тыла региона вручены юбилейные медали, посвященные 80-летию Великой Победы.