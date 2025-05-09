80-летие Победы в Великой Отечественной войне отмечают в Казахстане

Сегодня, 9 мая 2025 года, казахстанцы отмечают юбилейную 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это красный день календаря и выходной, сулящий множество тематических мероприятий во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

9 мая в Казахстане считается одним из самых значимых праздников, поскольку знаменует собой Победу над фашистскими захватчиками.

Этот день особенный для нашей страны, где практически каждая семья бережно хранит свидетельства подвигов и самоотверженности героических предков. В этом году Zakon.kz собрал истории солдат и офицеров, медиков и партизан, тружеников тыла и детей войны, каждая из которых – уникальна. В частности, наши журналисты писали о том, что война не щадила никого. В годы Великой Отечественной юноши становились мужчинами слишком рано, а детство обрывалось под грохот пушек. Такова судьба рядового Наутана Избасарова, ушедшего на фронт в 16 лет. А еще о том, что в послужном списке Виктора Изюмникова, воевавшего тогда в составе воздушно-десантной бригады Красной армии, более ста прыжков с парашютом. Нелегче жилось и в тылу, где ставили собственные рекорды – трудовые. Например, рисовод Ким Ман Сам не только работал на полях, но и передавал опыт молодежи. Еще больше живых, трогательных историй обычных людей, оказавшихся в необычных, страшных обстоятельствах, – здесь.

В Казахстане в годы войны были сформированы стрелковые и кавалерийские дивизии, стрелковые бригады, полки и батальоны. В ряды Красной армии призвали 1 млн 200 тыс. казахстанцев разных возрастов, более 600 тыс. из них так и не вернулись домой к родным.

К слову, знаменитая на весь мир 316-я стрелковая дивизия, впоследствии 8-я гвардейская, сформировалась в Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР. 16 ноября 1941 года ее бойцы в ходе четырехчасового боя уничтожили 18 вражеских танков, тем самым остановив наступление врага при обороне Москвы. Это событие вошло в историю как подвиг 28-ми героев-панфиловцев.

Боевыми орденами и медалями были награждены сотни тысяч казахстанцев, почти 500 удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них и женщины – пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова. Четверо человек – летчики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский – получили почетное звание дважды.

Наши предки, что не отправились на фронт, вносили свой вклад в Победу, оставшись в тылу. В те годы экономика страны была перестроена под нужды фронта и заточена на производство оружия, снарядов, поставки продовольствия и сырья.

Знамя Победы над Рейхстагом взмыло в воздух благодаря усилиям казахстанца Рахимжана Кошкарбаева и его однополчанина Григория Булатова.

Отметим, что в Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств.

Фейерверки будут запущены в 22:00 с двух локаций:

Ботанический сад;

территория, прилегающая к мосту "Атырау".

Причем на каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов.

Вместе с тем в столице запланировали несколько десятков различных мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая – Дня Победы. Это концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах и спектакли.

Насыщенную программу предложили горожанам и власти Алматы. Так, 9 мая:

в Алмалинском районе в 12:00 на площади ТЮЗ имени Мусрепова состоится праздничный концерт;

в 12:00 на площади ТЮЗ имени Мусрепова состоится праздничный концерт; в Медеуском районе в 09:30 состоится возложение цветов к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Также в этот день в 16:00 состоится праздничное мероприятие с участием творческих коллективов Медеуского района;

в 09:30 состоится возложение цветов к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Также в этот день в 16:00 состоится праздничное мероприятие с участием творческих коллективов Медеуского района; в Ауэзовском районе в 11:00 на территории Family park пройдет праздничный концерт "Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды" с участием духового оркестра Военно-инженерного института;

в 11:00 на территории Family park пройдет праздничный концерт "Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды" с участием духового оркестра Военно-инженерного института; в Турксибском районе в 11:00 в парке имени Сакена Сейфуллина пройдет посвященный Дню Победы концерт с участием звезд казахстанской эстрады, выступление эстрадно-симфонического оркестра и праздничный обед для ветеранов с традиционной солдатской кашей;

в 11:00 в парке имени Сакена Сейфуллина пройдет посвященный Дню Победы концерт с участием звезд казахстанской эстрады, выступление эстрадно-симфонического оркестра и праздничный обед для ветеранов с традиционной солдатской кашей; в Жетысуском районе в 10:00 в сквере аль-Фараби (мкр. Айнабулак) пройдет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады;

в 10:00 в сквере аль-Фараби (мкр. Айнабулак) пройдет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады; в Наурызбайском районе в 11:00 в амфитеатре (мкр. Шугыла, 347) состоится праздничное мероприятие. В программе – концерт, выставка, полевая кухня и раздача солдатской каши.

В начале 2025-го в большом интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года.

"Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием. О подготовке к предстоящему юбилею Победы мною было сказано на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой", – отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле.