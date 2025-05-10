Производство растительного масла в Казахстане увеличилось почти на 24%

В Министерстве сельского хозяйства отчитались о показателях в масложировой отрасли страны, сообщает Zakon.kz.

С января по март 2025 года объем производства растительного масла выросло на 23,4%, составив 239,6 тыс. тонн. В том числе на 23,1% увеличилось и производство подсолнечного.

"В 2024 году посевные площади под масличные культуры достигли 2,9 млн га. Лидерами стали СКО, Костанайская, Павлодарская области, область Абай, Акмолинский и Восточно-Казахстанские регионы", – рассказали в Минсельхозе.

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году выросли и урожаи в масличной отрасли. Аграрии намолотили 3,3 млн тонн масличных культур, что на 53% больше, чем ранее.

При этом увеличился и экспорт отечественных растительных масел. В 2024 году он вырос на 29%. Основными импортерами для нашей страны являются Китай – 42,4%, Узбекистан – 35,4%, Таджикистан – 12,7%, Афганистан – 3,2%, Кыргызстан – 1,4%, Латвия и Туркменистан – 1,8%. Импорт же, напротив, сократился на 6,8%.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан существенно увеличил производство и экспорт мяса. Причем объемы поставок отечественной продукции в другие страны выросли в два раза.