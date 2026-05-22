#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
События

Когда пройдут выпускные экзамены у школьников Казахстана

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 09:09 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения опубликовало утвержденные сроки итоговых экзаменов в 2025-2026 учебном году по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, для учащихся 9 классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Они сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Что касается государственных экзаменов для выпускников 11 классов, то они пройдут со 2 по 15 июня 2026 года. Учащиеся сдадут пять экзаменов, один из них будет проведен в устном формате.

"Торжественная церемония вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании пройдет в организациях образования 17-18 июня 2026 года".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также стоит уточнить, что мероприятие по вручению аттестатов проводится в здании школы на основании приказа руководителя школы и по согласованию с родительским комитетом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 09:09
Утверждены сроки приема документов для зачислений детей в первый класс по регионам

Днем ранее, 21 мая, корреспондент Zakon.kz рассказал, во сколько обойдется выпускная линейка в школах в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
школьный класс, школа, образование
15:34, 10 мая 2025
Когда казахстанские выпускники получат аттестаты, рассказали в Минпросвещения
Когда в школах и колледжах Казахстана будут сдавать выпускные экзамены
17:50, 15 мая 2024
Когда в школах и колледжах Казахстана будут сдавать выпускные экзамены
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
14:22, 09 октября 2023
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский таеквондист Исламов проиграл сопернику из Таджикистана на чемпионате Азии
08:48, Сегодня
Казахстанский таеквондист Исламов проиграл сопернику из Таджикистана на чемпионате Азии
Иван Демидов
08:19, Сегодня
20-летний Демидов помог "Монреалю" установить рекорд франшизы в XXI веке
Конор Макгрегор
07:42, Сегодня
Жорж Сен-Пьер – о возвращении Макгрегора: Это будет печально
Скотт Кокер
07:20, Сегодня
Экс-глава Bellator анонсировал запуск новой ММА-лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: