Когда пройдут выпускные экзамены у школьников Казахстана

Министерство просвещения опубликовало утвержденные сроки итоговых экзаменов в 2025-2026 учебном году по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, для учащихся 9 классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Они сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Что касается государственных экзаменов для выпускников 11 классов, то они пройдут со 2 по 15 июня 2026 года. Учащиеся сдадут пять экзаменов, один из них будет проведен в устном формате.

"Торжественная церемония вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании пройдет в организациях образования 17-18 июня 2026 года". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также стоит уточнить, что мероприятие по вручению аттестатов проводится в здании школы на основании приказа руководителя школы и по согласованию с родительским комитетом.

