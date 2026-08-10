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События

В Алматы изменили схемы движения сразу восьми автобусных маршрутов

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 09:12 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно изменили схемы движения сразу восьми автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В Транспортном холдинге города рассказали, что в связи с проведением работ по фрезерованию дорожного покрытия по улице Яссауи, на участке от улицы Жандосова до улицы Шаляпина, и полным перекрытием движения автотранспорта, с 8 августа до 08:00 12 августа схемы движения маршрутов №4, №14, №44, №50, №52, №126, №139 и №226 временно изменены.

Маршрут №4

  • В западном направлении: улица Шаляпина (запад) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – далее по схеме.
  • В восточном направлении: улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Жандосова (восток) – проспект Алтынсарина (север) – улица Шаляпина (восток) – далее по схеме.

Маршрут №14

  • В северном направлении: улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Жандосова (восток) – проспект Алтынсарина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Ашимова (юг) – далее по схеме.
  • В южном направлении: без изменений.

Маршрут №44

  • В восточном направлении: улица Айтматова (запад) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Байсултанова (восток) / улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Айтматова (запад) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Байсултанова (восток) / улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – далее по схеме.

Маршрут №50

  • В западном направлении: без изменений.
  • В восточном направлении: улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Байсултанова (восток) / улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – далее по схеме.

Маршрут №52

  • В северном направлении: улица Жандосова (восток) – улица Даулеткерея (север) – улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – улица Шаляпина (восток) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.
  • В южном направлении: улица Яссауи (юг) – улица Шаляпина (запад) – улица Ашимова (юг) – улица Айтматова (запад) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Жандосова (запад) – далее по схеме.

Маршрут №126

  • В южном направлении: улица Яссауи (юг) – улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Кунаева (восток) – улица Жандосова (восток) – улица Саина (юг) – развязка Саина – Торайгырова (разворот) – улица Саина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.

Маршрут №139

  • В южном направлении: улица Яссауи (юг) – улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Шаймерденова (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Шаймерденова (север) – улица Жандосова (восток) – улица Саина (юг) – развязка Саина – Торайгырова (разворот) – улица Саина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.

Маршрут №226

  • В северном направлении: улица Жандосова (восток) – улица Саина (юг) – развязка Саина – Торайгырова (разворот) – улица Саина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.
  • В южном направлении: улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – далее по схеме.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области с 31 июля по 25 августа 2026 года временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №233, №303 и №306.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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