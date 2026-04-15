Цены на мясо разгоняют инфляцию в Казахстане

В марте рост цен на мясо в Казахстане ускорился до 2,2% за месяц – это максимум с апреля 2022 года, а в этом году цены растут уже третий месяц подряд, сообщает Zakon.kz.

Ускорение после двух лет спокойствия

Такая динамика заметно выбивается из привычной картины последних лет и, по оценке Первого кредитного бюро, указывает на формирование устойчивого роста.

В предыдущие два года рынок мяса демонстрировал сдержанную динамику: средний месячный рост цен составлял около 0,4% и ни разу не превышал 1%. С начала 2025 года ситуация изменилась. В январе цены выросли на 1,1%, в феврале – на 2,1%, в марте – на 2,2%.

Именно последовательность этих значений меняет оценку происходящего. Речь идет не о краткосрочном скачке, а о нарастающем тренде. Это уже отражается в накопленных показателях: за первые месяцы 2025 года рост составил 5,6%, тогда как за весь 2024 год – 3,4%.

"Если говорить конкретно, заметнее всего общий показатель тянут вверх говядина и баранина. В первом случае месячные темпы роста цен составляют 3,5% (второй по величине показатель с февраля 2017 года), во втором – 3,4% (максимум с февраля 2017 года)". Первое кредитное бюро

Такое распределение важно: рост происходит в базовых продуктах потребления, что усиливает его влияние на общий уровень цен и на структуру расходов домохозяйств.

Вклад в инфляцию: концентрация в одной группе

Данные БНС АСПиР РК подтверждают выводы аналитиков о роли мяса в текущей инфляционной динамике. В марте общий рост цен составил 1,3% за месяц, при этом продовольственные товары подорожали на 1,6%, тогда как непродовольственные – на 0,8%, а услуги – на 1,3%.

Из 0,67 процентного пункта, который продовольствие внесло в общий прирост цен, 0,27 п.п., или около 40%, пришлось на мясо. Это означает, что значительная часть продовольственной инфляции формируется одной товарной группой.

По итогам марта годовая инфляция в Казахстане достигла 10,0% (фактически 9,978%). Внутри нее продовольственные товары выросли на 7,6%, непродовольственные – на 9,1%, услуги – на 14,3%.

При этом мясо и птица подорожали на 18,4% за год, обеспечив вклад в общий рост цен на уровне 1,63 п.п. Колбасные изделия добавили еще 0,58 п.п. при росте на 17,0%. Таким образом, мясная группа остается одним из крупнейших источников инфляционного давления.

Апрельские данные: рост сохраняется

Оперативные данные по социально значимым продуктам на 8 апреля показывают, что ситуация не изменилась. Годовой рост цен на говядину достигает 20,5%, на баранину – 21,6%, на конину – 13,8%, на курицу – 11,4%.

Даже при слабой динамике в начале месяца общий уровень цен в мясной категории остается существенно выше прошлогоднего, что указывает на закрепление тренда.

При этом динамика продовольственных цен остается неоднородной. Ряд овощей демонстрирует заметное снижение стоимости: капуста, лук и огурцы в годовом выражении дешевеют. Одновременно продолжается рост цен на молочные продукты и отдельные базовые позиции.

Власти обещают снижение цен

7 апреля 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал о планах по введению предельных цен на мясо говядины.

Согласно сообщению, Министерство торговли и интеграции РК прорабатывает подписание меморандума с Союзом животноводов с целью стабилизации цен на мясо. Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка через торговые сети с фиксацией предельной цены на группу мясных товаров до конца текущего года.

Султанов также назвал цену, которую планируется зафиксировать.

Себестоимость мяса говядины, по оценкам МСХ, составляет 3-3,2 тысячи за кг, на рынке такое мясо 3,5-3,6 тысячи. Эту цену министерство и намерено сдерживать.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что Казахстан полностью покрывает внутренние потребности в говядине, баранине, конине.