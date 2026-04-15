Цены на мясо разгоняют инфляцию в Казахстане
Ускорение после двух лет спокойствия
Такая динамика заметно выбивается из привычной картины последних лет и, по оценке Первого кредитного бюро, указывает на формирование устойчивого роста.
В предыдущие два года рынок мяса демонстрировал сдержанную динамику: средний месячный рост цен составлял около 0,4% и ни разу не превышал 1%. С начала 2025 года ситуация изменилась. В январе цены выросли на 1,1%, в феврале – на 2,1%, в марте – на 2,2%.
Именно последовательность этих значений меняет оценку происходящего. Речь идет не о краткосрочном скачке, а о нарастающем тренде. Это уже отражается в накопленных показателях: за первые месяцы 2025 года рост составил 5,6%, тогда как за весь 2024 год – 3,4%.
"Если говорить конкретно, заметнее всего общий показатель тянут вверх говядина и баранина. В первом случае месячные темпы роста цен составляют 3,5% (второй по величине показатель с февраля 2017 года), во втором – 3,4% (максимум с февраля 2017 года)".Первое кредитное бюро
Такое распределение важно: рост происходит в базовых продуктах потребления, что усиливает его влияние на общий уровень цен и на структуру расходов домохозяйств.
Вклад в инфляцию: концентрация в одной группе
Данные БНС АСПиР РК подтверждают выводы аналитиков о роли мяса в текущей инфляционной динамике. В марте общий рост цен составил 1,3% за месяц, при этом продовольственные товары подорожали на 1,6%, тогда как непродовольственные – на 0,8%, а услуги – на 1,3%.
Из 0,67 процентного пункта, который продовольствие внесло в общий прирост цен, 0,27 п.п., или около 40%, пришлось на мясо. Это означает, что значительная часть продовольственной инфляции формируется одной товарной группой.
По итогам марта годовая инфляция в Казахстане достигла 10,0% (фактически 9,978%). Внутри нее продовольственные товары выросли на 7,6%, непродовольственные – на 9,1%, услуги – на 14,3%.
При этом мясо и птица подорожали на 18,4% за год, обеспечив вклад в общий рост цен на уровне 1,63 п.п. Колбасные изделия добавили еще 0,58 п.п. при росте на 17,0%. Таким образом, мясная группа остается одним из крупнейших источников инфляционного давления.
Апрельские данные: рост сохраняется
Оперативные данные по социально значимым продуктам на 8 апреля показывают, что ситуация не изменилась. Годовой рост цен на говядину достигает 20,5%, на баранину – 21,6%, на конину – 13,8%, на курицу – 11,4%.
Даже при слабой динамике в начале месяца общий уровень цен в мясной категории остается существенно выше прошлогоднего, что указывает на закрепление тренда.
При этом динамика продовольственных цен остается неоднородной. Ряд овощей демонстрирует заметное снижение стоимости: капуста, лук и огурцы в годовом выражении дешевеют. Одновременно продолжается рост цен на молочные продукты и отдельные базовые позиции.
Власти обещают снижение цен
7 апреля 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал о планах по введению предельных цен на мясо говядины.
Согласно сообщению, Министерство торговли и интеграции РК прорабатывает подписание меморандума с Союзом животноводов с целью стабилизации цен на мясо. Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка через торговые сети с фиксацией предельной цены на группу мясных товаров до конца текущего года.
Султанов также назвал цену, которую планируется зафиксировать.
Себестоимость мяса говядины, по оценкам МСХ, составляет 3-3,2 тысячи за кг, на рынке такое мясо 3,5-3,6 тысячи. Эту цену министерство и намерено сдерживать.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что Казахстан полностью покрывает внутренние потребности в говядине, баранине, конине.