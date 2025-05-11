#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

С хэштегом "Анаға құрмет": казахстанцы запустили флешмоб, посвященный Дню матери

День матери, флешмоб, мать, дети , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 12:22 Фото: pixabay
Принять участие в флешмобе, посвященном Дню матери, который казахстанцы отмечают сегодня, 11 мая, призвала глава Министерства культуры и информации Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

Министр напомнила, что история этого праздника насчитывает в мире более 100 лет.

"Предлагаю написать в социальных сетях пост с использованием хэштега "Анаға құрмет". Передаю эстафету членам Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, деятелям культуры, представителям СМИ, НПО, общественным деятелям и всем казахстанцам", – написала Балаева в социальных сетях.

Министр также напомнила казахстанцам народную мудрость "Отец воспитывает сына, а мать – нацию".

"Великие матери казахского народа, такие, как Умай ана, Домалак ана, Рабия Сұлтан бегим, Айганым, Зере, Улжан, являются яркими примерами того, как материнская любовь и поддержка формируют характер и судьбу великих личностей", – добавила Балаева.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Instagram трогательный пост, посвященный жизни своей матери, и поделился редкой семейной фотографией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Была простым, но мудрым человеком: Токаев рассказал о жизни своей матери
Общество
11:19, Сегодня
Была простым, но мудрым человеком: Токаев рассказал о жизни своей матери
В Казахстане отмечают День матери
Общество
08:22, Сегодня
В Казахстане отмечают День матери
В Астане временно изменили схемы свыше 10 автобусных маршрутов
Общество
23:13, 10 мая 2025
В Астане временно изменили схемы свыше 10 автобусных маршрутов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: