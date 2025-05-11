С хэштегом "Анаға құрмет": казахстанцы запустили флешмоб, посвященный Дню матери

Фото: pixabay

Принять участие в флешмобе, посвященном Дню матери, который казахстанцы отмечают сегодня, 11 мая, призвала глава Министерства культуры и информации Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

Министр напомнила, что история этого праздника насчитывает в мире более 100 лет. "Предлагаю написать в социальных сетях пост с использованием хэштега "Анаға құрмет". Передаю эстафету членам Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, деятелям культуры, представителям СМИ, НПО, общественным деятелям и всем казахстанцам", – написала Балаева в социальных сетях. Министр также напомнила казахстанцам народную мудрость "Отец воспитывает сына, а мать – нацию". "Великие матери казахского народа, такие, как Умай ана, Домалак ана, Рабия Сұлтан бегим, Айганым, Зере, Улжан, являются яркими примерами того, как материнская любовь и поддержка формируют характер и судьбу великих личностей", – добавила Балаева. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Instagram трогательный пост, посвященный жизни своей матери, и поделился редкой семейной фотографией.

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