Общество

Коллекцию мировых валют собрал в Атырауской области большой поклонник денег

Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 02:55 Фото: Zakon.kz
Нумизмат из Атырауской области Нуркен Мухамбеталиев превратил свой дом в селе Хамита Ергалиева в настоящий музей, сообщает Zakon.kz.

Сегодня у него целая коллекция, в которой собраны разные валюты мира. Особая гордость нумизмата – доллар Зимбабве, передает "Седьмой канал".

В его копилке есть и национальная валюта – здесь можно увидеть, как менялся дизайн казахстанского тенге за 30 лет. По словам энтузиаста, он коллекционирует деньги для души, сейчас у него насчитываются валюты 50 стран мира.

"Для меня коллекция – это хобби, и я собираю как монеты, так и бумажные деньги, есть старые югославские и чехословацкие", – отметил казахстанец.

Его необычное увлечение получило поддержку в семье.

"В детстве собирал советские копейки, а сейчас в его коллекции разные валюты мира. В старых монетах колоссальная энергия и историческая память, и когда держишь их в руках, то, как бы погружаешься в то время. Об этом он любит рассказывать детям", – поделилась Мейрамгуль Нажимеденова.

Мечта Нуркена Мухамбеталиева – представить свои экспонаты на международной выставке и рассказать об истории казахстанских денег.

Тем временем мошенники выманили миллионы тенге у казахстанцев, обещая работу в Великобритании.

Фото Алия Абди
Алия Абди
