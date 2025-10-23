Коллекцию мировых валют собрал в Атырауской области большой поклонник денег
Фото: Zakon.kz
Нумизмат из Атырауской области Нуркен Мухамбеталиев превратил свой дом в селе Хамита Ергалиева в настоящий музей, сообщает Zakon.kz.
Сегодня у него целая коллекция, в которой собраны разные валюты мира. Особая гордость нумизмата – доллар Зимбабве, передает "Седьмой канал".
В его копилке есть и национальная валюта – здесь можно увидеть, как менялся дизайн казахстанского тенге за 30 лет. По словам энтузиаста, он коллекционирует деньги для души, сейчас у него насчитываются валюты 50 стран мира.
"Для меня коллекция – это хобби, и я собираю как монеты, так и бумажные деньги, есть старые югославские и чехословацкие", – отметил казахстанец.
Его необычное увлечение получило поддержку в семье.
"В детстве собирал советские копейки, а сейчас в его коллекции разные валюты мира. В старых монетах колоссальная энергия и историческая память, и когда держишь их в руках, то, как бы погружаешься в то время. Об этом он любит рассказывать детям", – поделилась Мейрамгуль Нажимеденова.
Мечта Нуркена Мухамбеталиева – представить свои экспонаты на международной выставке и рассказать об истории казахстанских денег.
