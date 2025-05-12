Новые тарифы на поливную воду разрабатывают в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на правительственном часе в Мажилисе 12 мая 2025 года рассказал, как дифференциация тарифа влияет на экономию воды, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, существенную роль в стимулировании экономного использования воды играет тарифная политика.

"С учетом этого сегодня нами ведется разработка новой методики формирования тарифов, которая будет предусматривать дифференциацию тарифа в зависимости от вида культур, объемов потребления воды и наличия водосберегающих технологий. Вместе с тем, согласно поручения главы государства о совершенствовании тарифной политики по услугам поливной воды, в наше министерство от Министерства национальной экономики переданы функции тарифного регулятора по поливной воде", – сказал Нуржан Нуржигитов.

Министр подчеркнул, что в этих же целях совместно с Министерством национальной экономики введены дифференцированные тарифы на питьевую воду, основанные на принципе "меньше потребляешь – меньше платишь".

"По предварительным данным, внедрение дифференцированных тарифов в шести регионах позволило ежемесячно экономить в среднем 1,6 млн кубометров воды. Полученные средства, порядка 900 млн тенге, будут направлены на обновление сетей", – дополнил Нуржан Нуржигитов.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов высказался о нелегальном обороте воды в Казахстане.