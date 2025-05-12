"Черный рынок" воды: более 57 млн тенге штрафа заплатили казахстанцы

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на правительственном часе в Мажилисе 12 мая 2025 года высказался о нелегальном обороте воды в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что для минимизации объемов "черного рынка" воды был создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, основной задачей которого является борьба с незаконным использованием воды, искажением учета и пресечение противоправной деятельности на водных объектах.

"В 2024 году бассейновыми инспекциями комитета проведено 439 проверок, в ходе которых выявлено 1855 нарушений, выдано 429 предписаний. По итогам проверок наложено 582 административных штрафа на общую сумму 48,4 млн тенге, из которых взыскано 556 штрафов на сумму 44,5 млн тенге, что составляет 92% взысканий. В первом квартале 2025 года проведено 20 проверок, выявлено 26 нарушений, выдано 10 предписаний и наложено 133 административных штрафа на сумму 13,3 млн тенге", – сообщил Нуржан Нуржигитов.

Новым Водным кодексом комитет наделен функциями надзора и правом применения мер оперативного реагирования. Приняты меры по увеличению штата сотрудников, расширению сети территориальных отделов, улучшению технического оснащения.

19 июля 2024 года Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана провело проверку в сфере управления водными ресурсами. В итоге пятерых руководителей "Казводхоза" привлекли к ответственности за незаконное использование водных ресурсов.