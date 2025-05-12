До 5 литров на человека: планируют ли вводить в Казахстане ограничения на воду

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в Мажилисе 12 мая 2025 года ответил, намерены ли в Казахстане рассмотреть введение ограничения на питьевую воду, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не рассматривается ли в Казахстане возможность сокращения подачи питьевой воды для населения – по аналогии с предложением в России, где обсуждают лимит в пять литров в день на человека.

Отвечая на этот вопрос, министр напомнил, что с прошлого года в стране действует приказ о дифференцированной оплате за питьевую воду.

"Всего в Казахстане в течение года образуется около 100 млрд кубометров воды. Из них только 1 млрд кубометров используется на питьевое водоснабжение. Поэтому в новом Водном кодексе обеспечение питьевой водой – это первый приоритет. Если возникнет дефицит, вода будет направляться в первую очередь на нужды питьевого водоснабжения", – сообщил Нуржигитов.

С его слов, население было разделено на четыре группы.

"Первая группа людей – это почти 50% населения. Это люди, которые в течение месяца используют 3 кубических метра воды. Они платят по базовому тарифу. Вторая группа – это люди, которые в течение месяца используют от 3 до 5 кубов, тариф увеличивается на 20%. Это порядка 10-20% населения. Третья группа – это люди, которые используют в месяц от 5 до 10 кубических метров, тариф увеличивается на 50%. И четвертая группа – это те, кто использует более 10 кубов в месяц. Их тариф увеличивается в два раза. Также по этому тарифу платят и те, кто до сих пор не установил счетчик на питьевую воду", – объяснил министр.

Он заявил, что с начала года во всех региона внедряют дифференцированный тариф, и это сказывается на объемах потребления воды.

"То есть мы увидели, что люди начали экономить воду. И мы увидели, что если он (потребитель – Прим. ред.) все-таки не экономит, использует больше, он больше платит. То есть у него есть возможность. Поэтому этот принцип был внедрен по питьевому водоснабжению. А тот вопрос, который вы задали (о введении ограничения на человека – Прим. ред.), этот вопрос не рассматривается", – озвучил министр.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, как дифференциация тарифа влияет на экономию воды.