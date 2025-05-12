#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

До 5 литров на человека: планируют ли вводить в Казахстане ограничения на воду

Вода, питьевая вода, стакан с водой , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:27 Фото: freepik
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в Мажилисе 12 мая 2025 года ответил, намерены ли в Казахстане рассмотреть введение ограничения на питьевую воду, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не рассматривается ли в Казахстане возможность сокращения подачи питьевой воды для населения – по аналогии с предложением в России, где обсуждают лимит в пять литров в день на человека.

Отвечая на этот вопрос, министр напомнил, что с прошлого года в стране действует приказ о дифференцированной оплате за питьевую воду.

"Всего в Казахстане в течение года образуется около 100 млрд кубометров воды. Из них только 1 млрд кубометров используется на питьевое водоснабжение. Поэтому в новом Водном кодексе обеспечение питьевой водой – это первый приоритет. Если возникнет дефицит, вода будет направляться в первую очередь на нужды питьевого водоснабжения", – сообщил Нуржигитов.

С его слов, население было разделено на четыре группы.

"Первая группа людей – это почти 50% населения. Это люди, которые в течение месяца используют 3 кубических метра воды. Они платят по базовому тарифу. Вторая группа – это люди, которые в течение месяца используют от 3 до 5 кубов, тариф увеличивается на 20%. Это порядка 10-20% населения. Третья группа – это люди, которые используют в месяц от 5 до 10 кубических метров, тариф увеличивается на 50%. И четвертая группа – это те, кто использует более 10 кубов в месяц. Их тариф увеличивается в два раза. Также по этому тарифу платят и те, кто до сих пор не установил счетчик на питьевую воду", – объяснил министр.

Он заявил, что с начала года во всех региона внедряют дифференцированный тариф, и это сказывается на объемах потребления воды.

"То есть мы увидели, что люди начали экономить воду. И мы увидели, что если он (потребитель – Прим. ред.) все-таки не экономит, использует больше, он больше платит. То есть у него есть возможность. Поэтому этот принцип был внедрен по питьевому водоснабжению. А тот вопрос, который вы задали (о введении ограничения на человека – Прим. ред.), этот вопрос не рассматривается", – озвучил министр. 

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, как дифференциация тарифа влияет на экономию воды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Взятка и наркотики: задержание своих сотрудников прокомментировали в Генпрокуратуре
Общество
14:38, Сегодня
Взятка и наркотики: задержание своих сотрудников прокомментировали в Генпрокуратуре
Депутат: Казахстан стоит перед угрозой острого водного кризиса
Общество
14:27, Сегодня
Депутат: Казахстан стоит перед угрозой острого водного кризиса
"Все сегодня такие": как казахстанцы вернулись к будням после длинных выходных
Общество
14:19, Сегодня
"Все сегодня такие": как казахстанцы вернулись к будням после длинных выходных
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: