В Атырау возмущены вырубкой деревьев на городской площади

На центральной площади города Атырау местные власти спилили молодые деревья, вызвав бурное возмущение у жителей и общественных активистов, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", горожане расценили это как нанесение вреда природе. По словам атыраусцев, нужно не вырубать зеленые насаждения, а наоборот, высаживать новые деревья. Ведь не секрет, что Атырау город с не самой лучшей экологией.

Однако у представителей акимата есть на этот счет свои аргументы. По словам пресс-секретаря акимата Атырау Гасырбека Толегена, саженцы высадили в прошлом году. Как оказалось, сделали это с нарушениями, потому деревья решили пересадить в другое место.

"Я не поддерживаю такие действия. Ведь на это были потрачены бюджетные средства, и за каждую трату должен быть спрос. Я намерен направить обращение и письмо акиму города, потому что это вопрос, находящийся в его компетенции. Мы все знаем, что экологическая ситуация у нас итак тяжелая", – высказался общественный активист Ерлан Кумыскалиев.

