Общество

В Атырау возмущены вырубкой деревьев на городской площади

Санитарная обрезка больных деревьев, обрезка сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, сухие ветки, сухие деревья, вырубка деревьев, вырубка сухих деревьев, вырубка больных деревьев, аварийные деревья, обрезка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 05:33 Фото: Zakon.kz
На центральной площади города Атырау местные власти спилили молодые деревья, вызвав бурное возмущение у жителей и общественных активистов, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", горожане расценили это как нанесение вреда природе. По словам атыраусцев, нужно не вырубать зеленые насаждения, а наоборот, высаживать новые деревья. Ведь не секрет, что Атырау город с не самой лучшей экологией.

Однако у представителей акимата есть на этот счет свои аргументы. По словам пресс-секретаря акимата Атырау Гасырбека Толегена, саженцы высадили в прошлом году. Как оказалось, сделали это с нарушениями, потому деревья решили пересадить в другое место.

"Я не поддерживаю такие действия. Ведь на это были потрачены бюджетные средства, и за каждую трату должен быть спрос. Я намерен направить обращение и письмо акиму города, потому что это вопрос, находящийся в его компетенции. Мы все знаем, что экологическая ситуация у нас итак тяжелая", – высказался общественный активист Ерлан Кумыскалиев.

8 ноября 2025 года в аэропорту Атырау во время регистрации на рейс "Атырау – Алматы" мужчина ложно заявил о наличии взрывного устройства в ручной клади.

Фото Алия Абди
Алия Абди
