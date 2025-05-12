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Общество

Взятка и наркотики: задержание своих сотрудников прокомментировали в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Генеральной прокуратуре (ГП) 12 мая 2025 года прокомментировали информацию о якобы задержании их сотрудников за серьезные преступления, сообщает Zakon.kz.

В СМИ появилась информация, что в Кызылординской области по подозрению в продаже наркотиками задержали сотрудника прокуратуры. А сотрудника прокуратуры из области Улытау задержали якобы за взятку 1 млн тенге в обмен на помощь в деле.

В Генеральной прокуратуре частично подтвердили эту информацию.

"На момент задержания лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств в Кызылординской области, уже не являлся действующим сотрудником правоохранительных органов. Кроме того, по результатам проведенных Департаментом Комитета нацбезопасности по Кызылординской области совместно с Департаментом собственной безопасности ГП РК оперативных мероприятий в области Улытау зарегистрировано досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество)", – сказано в комментарии.

В апреле 2025 года сотрудница прокуратуры Жамбылской области записала ряд видео, в которых заявила о нарушениях со стороны ее коллег в регионе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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