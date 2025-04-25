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События

В Генеральной прокуратуре сделали заявление по обвинениям их сотрудницы

Здание Генеральной прокуратуры РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:56 Фото: ortcom
Сотрудница прокуратуры Жамбылской области записала еще одно видео, в котором утверждает о нарушениях в рядах ее коллег в регионе. В свою очередь, Генеральная прокуратура 25 апреля 2025 года сделала заявление по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

В новом видео сотрудник Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Жамбылской области Алия Кожабекова озвучила еще ряд нарушений, которые она выявила в действиях своих коллег. По ее словам, она неоднократно сообщала об этом вышестоящему руководству, и даже в Антикор, но до сих пор мер принято не было.

Комментируя эти заявления, Генеральная прокуратура сообщила следующее:

"Относительно распространяемых в средствах массовой информации и соцсетях видео-обращений сотрудника Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Жамбылской области Генеральная прокуратура сообщает следующее. По поручению генерального прокурора для проверки озвученных доводов в Жамбылскую область направлена группа в составе сотрудников Департамента собственной безопасности и профильного подразделения Генеральной прокуратуры, а также заместителя Председателя Комитета".

22 апреля 2025 года в Генеральной прокуратуре заявили, что выездная проверка доводов Алии Кожабековой не нашла их подтверждения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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