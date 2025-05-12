Рахим Ошакбаев: тратить столько времени в университете, изучать фундамент – смысла нет

Известный экономист Рахим Ошакбаев стал гостем подкаста выпускников Nazarbayev University. Также Рахим познакомился с разработками исследователей в лабораториях и работой Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) NU, в котором работают молодые казахстанцы.

Экономист подискутировал о роли западного образования и современных технологий с вице-президентом NU Кадишой Даировой и председателем Ассоциации выпускников Ерболом Тулегеновым.

"В какой-то момент мы сильно продвигали западное образование. Часть высшего западного образования – это бизнес и коммерция. У нас раньше так и делали – брать лучшую модель и адаптировать у нас. Но сейчас время брать смелость строить свою самобытную уникальную модель образования, все меняется все становится нерелевантным. Необходимо создавать национальную ориентированную модель образования на основе здравого смысла, национальных интересов и синтеза передовых практик – считает Рахим Ошакбаев – экономист и директор центра прикладных исследований "Талап": "Мы на сломе эпох: накопилось много инноваций, технологий, цифровизации, что приводит к качественным изменениям. Появился новый фактор экономики, к труду, земле и капиталу добавляется ИИ, который меняет наш образ жизни, куда мы идем – на эти вопросы должно отвечать гражданское общество совместно с академией. Хотелось бы, чтобы NU был, в первую очередь, чрезвычайно актуален к текущему времени".

Фото: Nazarbayev University

Наука, в первую очередь, исследователи NU, по мнению экономиста должны включиться в решение ключевых национальных проблем. Именно такими проектами занимаются исследователи в NU. К примеру, разработка противоопухолевого препарата DVC профессора Доса Сарбасова уже проходит вторую фазу клинических испытаний; уникальный аппарат ALEM, разработанный командой UMC при NU под руководством Юрия Пя предназначен для хранения и транспортировки донорских органов в течение 24 часов (дольше, чем современные аналоги); команда профессора Жумабая Бакенова разрабатывает производство прекурсоров катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов на основе отечественного сырья (никель, кобальт, марганец) с целью обеспечения внутреннего рынка и экспорта продукции на международный рынок и многие другие прикладные проекты, которые решают вопросы энергетической независимости, вопросы экологии и снижения углеродного следа.

Определяющую роль играет академическое сообщество и исследования, которые проводятся учеными. Экономиста впечатлили те исследования, которые проводятся в NU, и Ошакбаев видит потенциал лабораторий университета для проведения прикладных исследований: "Я был в вашей замечательной лаборатории геномной и персонализированной медицины. Ученые делают исследования, где выясняют генетическую специфику казахских родов. Любой казах бы сделал такой ДНК тест, можно сделать персонализированный генетический паспорт с предрасположенностью к различным заболеваниям", – отметил экономист.

Участники дискуссии затронули вопрос утечки мозгов. Ошакбаев признал, что осуждать за то, что люди ищут лучших условий для жизни не стоит. Есть мнение, что в NU готовят кадры для зарубежья, при этом по официальной статистике 92 процента работают в Казахстане, причем трудоустраиваемость выпускников NU – 98 процентов. По завершению встречи вице-президент университета пригласила известного экономиста быть гостевым лектором для студентов.

Фото: Nazarbayev University

Полную версию подкаста можно посмотреть по ссылке.