#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Общество

О снижении цен на говядину заявили в Минсельхозе

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 18:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин 5 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал введение ограничения на вывоз живого скота, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, не приведет ли ограничение экспорта к повышению цен на мясо.

"Рост поголовья есть, поэтому количество людей, которые занимаются сельхозформированиями или ЛПХ, не уменьшилось. Потому что количество сельхозживотных не уменьшилось. Кроме того, мы никогда не вводили запрет – только квоту. Два года назад мы также ставили квоту на вывоз живого скота – по 60 тыс. голов скота на шесть месяцев. Когда вводилась квота на вывоз живого скота, мы поняли, что сами можем его перерабатывать. В этих целях мы отработали с соседними государствами и дальним зарубежьем, подписав протокол, чтобы ничего не оставалось после переработки. Это рабочие места, это соответствующие доходы – тогда зачем нам отправлять живое поголовье?" – сказал Бердалин.

Что касается цены, то она, по его словам, зависит от рыночных условий.

"Если себестоимость гораздо выше цены, тогда никто не будет заниматься этим. Если сравнить рост цен 1 января 2024 года и 1 января 2025 года, то он составил всего лишь 4%. Если затраты становятся больше, то и фермеры должны повышать цену. Но сейчас обстановка нормализовалась – за последние два месяца мы видим понижение цены на говядину. Если она стоила 3400 тенге, сейчас она стоит 3100 тенге. Это закупочная цена на рынках", – заявил Бердалин.

Ранее мы писали, что в Казахстане ввели ограничения на вывоз говядины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Казахстанские животноводы будут получать льготные кредиты под 5%
17:39, Сегодня
Казахстанские животноводы будут получать льготные кредиты под 5%
Минсельхоз подтвердил, что мясо сайгаков появится в супермаркетах Казахстана
12:13, 04 ноября 2025
Минсельхоз подтвердил, что мясо сайгаков появится в супермаркетах Казахстана
Для работников сельского хозяйства предлагают сократить пенсионный возраст
14:47, 29 июля 2025
Для работников сельского хозяйства предлагают сократить пенсионный возраст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: