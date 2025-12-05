О снижении цен на говядину заявили в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин 5 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал введение ограничения на вывоз живого скота, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, не приведет ли ограничение экспорта к повышению цен на мясо.

"Рост поголовья есть, поэтому количество людей, которые занимаются сельхозформированиями или ЛПХ, не уменьшилось. Потому что количество сельхозживотных не уменьшилось. Кроме того, мы никогда не вводили запрет – только квоту. Два года назад мы также ставили квоту на вывоз живого скота – по 60 тыс. голов скота на шесть месяцев. Когда вводилась квота на вывоз живого скота, мы поняли, что сами можем его перерабатывать. В этих целях мы отработали с соседними государствами и дальним зарубежьем, подписав протокол, чтобы ничего не оставалось после переработки. Это рабочие места, это соответствующие доходы – тогда зачем нам отправлять живое поголовье?" – сказал Бердалин.

Что касается цены, то она, по его словам, зависит от рыночных условий.

"Если себестоимость гораздо выше цены, тогда никто не будет заниматься этим. Если сравнить рост цен 1 января 2024 года и 1 января 2025 года, то он составил всего лишь 4%. Если затраты становятся больше, то и фермеры должны повышать цену. Но сейчас обстановка нормализовалась – за последние два месяца мы видим понижение цены на говядину. Если она стоила 3400 тенге, сейчас она стоит 3100 тенге. Это закупочная цена на рынках", – заявил Бердалин.

Ранее мы писали, что в Казахстане ввели ограничения на вывоз говядины.