Службу социального аудита хотят ввести в Казахстане

Фото: freepik

Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Илья Скуб в Мажилисе 5 декабря 2025 года рассказал о необходимости защиты лиц, признанных судом недееспособными, передает корреспондент Zakon.kz.

Илья Скуб коснулся вопроса обеспечения жильем недееспособных лиц с психоневрологическими заболеваниями. "После перевода ряда услуг в онлайн-формат, а именно "Установление опеки", "Выдача разрешения на пользование средствами опекаемого, в том числе распоряжение имуществом недееспособного", снизился контроль за соблюдением прав этой категории лиц, особенно с учетом ликвидации комиссии по опеке", – отметил он. Большое опасение вызывает у него распоряжение недвижимым имуществом опекаемых лиц. "Данный вопрос остался бесконтрольным, и хорошо, когда опекуны добросовестные и четко исполняют свои обязанности. Но на практике существуют, к сожалению, и другие моменты: так, у нас имеются обращения, когда лицо с инвалидностью, признанное судом недееспособным, получает квартиру, но родственники или установленные законом опекуны используют его в своих целях – то есть сдают в аренду и средства используют не на нужды больного, а на свои частные нужны. Второй момент: человек находится в специальных центрах, получает квартиру. Родственники его забирают из этих центов, чтобы пользоваться его жильем либо на законных основаниях его продать, и в последующем сдают такого человека в наши центры", – перечислил Илья Скуб. Для минимизации таких рисков предлагается ужесточить законодательство в этой сфере. "У нас сейчас идут обсуждения нововведений, так называемой Службы социального аудита и социальных инспекторов. Сейчас оно находится на стадии разработки, и мы надеемся, что в последующем данные новшества будут приняты. И тогда у данной службы будут все основания, чтобы заходить, условно, в такие семьи, контролировать и смотреть, насколько действительно то или иное недееспособное лицо обеспечено благами, которые гарантирует ему государство", – резюмировал глава Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Ранее председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала о попытках обхода правил при получении льготного жилья.



