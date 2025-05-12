Казахстанку отправили в колонию за обман банка и свекрови

28-летняя жительница Восточно-Казахстанской области, воспитывающая пятерых детей, оформила кредиты на имя свекрови без ее согласия. В итоге казахстанку осудили за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, под предлогом оформления социальных выплат женщина использовала биометрию лица и личные данные родственницы через мобильное приложение банка. Таким образом, она получила несколько займов на общую сумму более 2,5 млн тенге.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Однако, как отмечено в публикации пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД),находясь на учете в службе пробации, осужденная систематически нарушала установленные условия: не являлась на регистрацию, отсутствовала по месту жительства при проверках и отказалась носить электронное средство слежения.

В связи с многочисленными нарушениями, мера наказания была ужесточена – ограничение свободы заменили на лишение свободы сроком на один год и три месяца.

Осужденная прибыла для отбывания наказания в женскую колонию области Абай. Сейчас она находится в карантинном отделении.

По словам начальника отдела специального учета, женщина сожалеет о содеянном и признается, что не осознавала всей серьезности последствий.

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