Казахстанку отправили в колонию за обман банка и свекрови
Как оказалось, под предлогом оформления социальных выплат женщина использовала биометрию лица и личные данные родственницы через мобильное приложение банка. Таким образом, она получила несколько займов на общую сумму более 2,5 млн тенге.
Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Однако, как отмечено в публикации пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД),находясь на учете в службе пробации, осужденная систематически нарушала установленные условия: не являлась на регистрацию, отсутствовала по месту жительства при проверках и отказалась носить электронное средство слежения.
В связи с многочисленными нарушениями, мера наказания была ужесточена – ограничение свободы заменили на лишение свободы сроком на один год и три месяца.
Осужденная прибыла для отбывания наказания в женскую колонию области Абай. Сейчас она находится в карантинном отделении.
По словам начальника отдела специального учета, женщина сожалеет о содеянном и признается, что не осознавала всей серьезности последствий.
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