Посылка из США обернулась для казахстанки 16 годами тюрьмы
Согласно материалам дела, опубликованных на сайте прокуратуры, на имя гражданки Казахстана из США посредством международных почтовых отправлений поступали наркотические средства, замаскированные под бытовую продукцию.
Далее сказано, что в зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане было изъято 1,2 кг гашишного масла. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемой в Алматы обнаружено 4,38 грамма расфасованного мефедрона.
В итоге Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал обвиняемую виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере.
"Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что прокуратура Северо-Казахстанской области добилась реального приговора мужчине, который распространил сведения о семейной тайне своей знакомой.