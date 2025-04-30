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События

Посылка из США обернулась для казахстанки 16 годами тюрьмы

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 09:44 Фото: pexels
Суд признал гражданку Казахстана виновной в ввозе и сбыте наркотиков из США. Ей назначено 16 лет лишения свободы. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, в Астане завершилось рассмотрение уголовного дела, связанного с международной контрабандой наркотиков.

Согласно материалам дела, опубликованных на сайте прокуратуры, на имя гражданки Казахстана из США посредством международных почтовых отправлений поступали наркотические средства, замаскированные под бытовую продукцию.

Далее сказано, что в зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане было изъято 1,2 кг гашишного масла. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемой в Алматы обнаружено 4,38 грамма расфасованного мефедрона.

В итоге Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал обвиняемую виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере.

"Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что прокуратура Северо-Казахстанской области добилась реального приговора мужчине, который распространил сведения о семейной тайне своей знакомой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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