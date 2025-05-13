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События

Казахстанка через суд добилась наказания для свекрови

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 15:03 Фото: Zakon.kz
Семейный спор закончился предупреждением от суда. Жительница Кызылординской области не стерпела оскорблений от свекрови и обратилась с жалобой на нее, сообщает Zakon.kz.

Так, в суде установлено, что женщина нецензурно выражалась в адрес невестки, тем самым выразила к ней неуважение и нарушила покой.

"В суде потерпевшая просила суд принять меры в отношении свекрови, поскольку слова свекрови были тяжелыми, она не выдержала и подала жалобу".Пресс-служба Казалинского районного суда

Вина была доказана материалами дела.

"Постановлением Казалинского районного суда женщина признана виновной по ч. 1 ст. 73 КоАП РК и подвергнута административному взысканию в виде предупреждения", – заключили в суде.

Ранее мы рассказывали, что в Шымкенте мужчину осудили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, опубликованных в YouTube и TikTok.

Также была и другая семейная история. 28-летняя жительница Восточно-Казахстанской области, воспитывающая пятерых детей, оформила кредиты на имя свекрови без ее согласия. В итоге казахстанку осудили за мошенничество.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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