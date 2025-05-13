Казахстанка через суд добилась наказания для свекрови

Семейный спор закончился предупреждением от суда. Жительница Кызылординской области не стерпела оскорблений от свекрови и обратилась с жалобой на нее, сообщает Zakon.kz.

Так, в суде установлено, что женщина нецензурно выражалась в адрес невестки, тем самым выразила к ней неуважение и нарушила покой.

"В суде потерпевшая просила суд принять меры в отношении свекрови, поскольку слова свекрови были тяжелыми, она не выдержала и подала жалобу". Пресс-служба Казалинского районного суда

Вина была доказана материалами дела.

"Постановлением Казалинского районного суда женщина признана виновной по ч. 1 ст. 73 КоАП РК и подвергнута административному взысканию в виде предупреждения", – заключили в суде.

Ранее мы рассказывали, что в Шымкенте мужчину осудили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, опубликованных в YouTube и TikTok.

Также была и другая семейная история. 28-летняя жительница Восточно-Казахстанской области, воспитывающая пятерых детей, оформила кредиты на имя свекрови без ее согласия. В итоге казахстанку осудили за мошенничество.