На севере Казахстана изменили движение на трассе: зачем это нужно
Полицейские в Северо-Казахстанской области в очередной раз использовали метод сужения дороги для профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Zakon.kz.
Известно, что стражи порядка выставили бело-оранжевые конусы на оживленном участке трассы Жезказган – Петропавловск в районе ипподрома у поселка Бесколь.
Сотрудники полиции отмечают, что автодороги республиканского значения – место повышенного риска.
На них регистрируется практически каждая пятая авария с пострадавшими: 19 из 100 ДТП, зарегистрированных на территории области с начала года.
"Сужение дорог – один из методов, которые позволяют повысить внимание и дисциплину водителей, исключить превышение скорости и агрессивную езду. Стражи порядка осуществляли выборочные проверки автотранспорта, проводили с автомобилистами профилактические беседы".Пресс-служба ДП СКО
