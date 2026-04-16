На севере Казахстана изменили движение на трассе: зачем это нужно

Полицейские в Северо-Казахстанской области в очередной раз использовали метод сужения дороги для профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Известно, что стражи порядка выставили бело-оранжевые конусы на оживленном участке трассы Жезказган – Петропавловск в районе ипподрома у поселка Бесколь.

Сотрудники полиции отмечают, что автодороги республиканского значения – место повышенного риска.

На них регистрируется практически каждая пятая авария с пострадавшими: 19 из 100 ДТП, зарегистрированных на территории области с начала года.

"Сужение дорог – один из методов, которые позволяют повысить внимание и дисциплину водителей, исключить превышение скорости и агрессивную езду. Стражи порядка осуществляли выборочные проверки автотранспорта, проводили с автомобилистами профилактические беседы". Пресс-служба ДП СКО

