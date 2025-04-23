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Общество

В Казахстане сужают дороги

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 09:21 Фото: pexels
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана для профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) внедряет новый подход. К этому специалисты пришли после анализа всех автодорог и определили наиболее аварийно-опасные участки, сообщает Zakon.kz.

Именно на этих отрезках внедряется новый подход – метод сужения дороги.

Согласно данным правоохранителей за 23 апреля 2025 года, он применяется в странах ОЭСР и США.

В МВД подчеркнули, что целью является не проверка, а исключительно профилактика.

На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее.

"Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь".Пресс-служба МВД РК

Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 09:21
Контроль средней скорости движения введен на трассах Казахстана: список

19 апреля 2025 года стало известно о том, что участок республиканской дороги Костанай – Денисовка протяженностью 151 километр станет платным. Подробности можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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