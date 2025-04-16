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Общество

Слухи о легализации конопли в Казахстане прокомментировали в МВД

в МВД разъяснили новую норму о легализации конопли в РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 18:15 Фото: pixabay
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 16 апреля 2025 года на брифинге в Мажилисе заявил, что в Казахстане легализуют промышленное производство конопли, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что 19 февраля на совете по привлечению инвестиций правительство дало МВД поручение – разработать законодательные поправки для развития каннабисовой промышленности. Поправки прошли согласование с депутатами и с министерством сельского хозяйства.

"Хотелось бы здесь отделить зерна от плевел: в первую очередь, речь идет о промышленном производстве конопли. Промышленное производство в настоящее время при нулевом содержании тетрагидроканнабинола (ТГК) законом не запрещено. Комитет по противодействию наркобизнесу выдал четыре лицензии предпринимателям. Хочу отметить, что ТГК при законодательных нормах, о которых мы говорим, – от 0,1 до 0,3%. В дальнейшем это будет закреплено нормативно-правовыми актами. Именно промышленная конопля практически не содержит одурманивающих веществ", – дополнил Санжар Адилов. 

По его словам, для лиц, употребляющих и продающих наркотики, такая конопля абсолютно никакого интереса представлять не будет.

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении поправки, касающиеся органов внутренних дел. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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