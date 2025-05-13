Всемирная неделя осведомленности о раке глаза: врачи КазНИИ ГБ напомнили о необходимости диагностики зрения
Офтальмологи Казахского научно-исследовательского института глазных болезней (КазНИИ ГБ) Алуа Аубакирова и Еркежан Нурлыбекова объяснили, что в организме человека есть гены, которые контролируют рост клеток. Один из них – RB1. Если в этом гене происходит поломка, или иначе говоря – мутация, клетки в глазу начинают бесконтрольно делиться, формируя злокачественную опухоль – ретинобластому.
"Такая мутация может быть наследственной: ребенок получает поврежденный ген от одного из родителей, даже если взрослые не болели", – отмечают специалисты.
Наследственная ретинобластома часто развивается в обоих глазах и проявляется в самые ранние месяцы жизни.
Существуют симптомы, на которые нужно обратить внимание:
- необычное свечение зрачка на фото со вспышкой;
- косоглазие;
- покраснение или воспаление глаза;
- снижение зрения или жалобы ребенка на боль.
При появлении любого из этих симптомов важно срочно обратиться к врачу-офтальмологу.
Как выявить наследственную форму болезни?
Алуа Сауытбековна подчеркнула, что, если в семье уже были случаи ретинобластомы, важно провести генетическое обследование ребенка и начать регулярные осмотры с самого рождения. По словам врача, даже при внешне здоровом глазе можно вовремя не заметить опасные изменения.
"На ранних стадиях ретинобластома успешно лечится – более 95% детей полностью выздоравливают. Главное – не затягивать с обращением к врачу", – добавила офтальмолог Еркежан Нурлыбековна.
Диагностику и лечение можно пройти в головном центре института в Алматы, а также в филиалах в Астане и Шымкенте.
КазНИИ ГБ – ведущий офтальмологический институт страны с более чем 90-летней историей. Здесь работают высококвалифицированные детские офтальмологи, которые применяют современное оборудование и передовые методы лечения.
Лечение и прогноз
Методы лечения ретинобластомы зависят от стадии болезни, но чаще всего применяются:
- лазерное лечение;
- замораживание опухоли (криотерапия);
- химиотерапия;
- селективная интрартериальная химиотерапия;
- в тяжелых случаях – удаление глаза.
Врачи призывают казахстанцев беречь зрение своих детей, а при первых тревожных признаках обращаться в КазНИИ ГБ. Своевременная диагностика может спасти не только зрение, но и жизнь, напомнили специалисты.