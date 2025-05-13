Всемирная неделя осведомленности о раке глаза: врачи КазНИИ ГБ напомнили о необходимости диагностики зрения

С 11 по 17 мая во всем мире проходит Всемирная неделя осведомленности о ретинобластоме – редком, но опасном раке глаза, который чаще всего развивается у детей. В рамках этой недели Zakon.kz побеседовал с офтальмологами КазНИИ глазных болезней, чтобы узнать, как бороться с заболеванием.

Офтальмологи Казахского научно-исследовательского института глазных болезней (КазНИИ ГБ) Алуа Аубакирова и Еркежан Нурлыбекова объяснили, что в организме человека есть гены, которые контролируют рост клеток. Один из них – RB1. Если в этом гене происходит поломка, или иначе говоря – мутация, клетки в глазу начинают бесконтрольно делиться, формируя злокачественную опухоль – ретинобластому.

"Такая мутация может быть наследственной: ребенок получает поврежденный ген от одного из родителей, даже если взрослые не болели", – отмечают специалисты.

Наследственная ретинобластома часто развивается в обоих глазах и проявляется в самые ранние месяцы жизни.

Существуют симптомы, на которые нужно обратить внимание:

необычное свечение зрачка на фото со вспышкой;

косоглазие;

покраснение или воспаление глаза;

снижение зрения или жалобы ребенка на боль.

При появлении любого из этих симптомов важно срочно обратиться к врачу-офтальмологу.

Как выявить наследственную форму болезни?

Алуа Сауытбековна подчеркнула, что, если в семье уже были случаи ретинобластомы, важно провести генетическое обследование ребенка и начать регулярные осмотры с самого рождения. По словам врача, даже при внешне здоровом глазе можно вовремя не заметить опасные изменения.

"На ранних стадиях ретинобластома успешно лечится – более 95% детей полностью выздоравливают. Главное – не затягивать с обращением к врачу", – добавила офтальмолог Еркежан Нурлыбековна.

Диагностику и лечение можно пройти в головном центре института в Алматы, а также в филиалах в Астане и Шымкенте.

КазНИИ ГБ – ведущий офтальмологический институт страны с более чем 90-летней историей. Здесь работают высококвалифицированные детские офтальмологи, которые применяют современное оборудование и передовые методы лечения.



Лечение и прогноз

Методы лечения ретинобластомы зависят от стадии болезни, но чаще всего применяются:

лазерное лечение;

замораживание опухоли (криотерапия);

химиотерапия;

селективная интрартериальная химиотерапия;



в тяжелых случаях – удаление глаза.