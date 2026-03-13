События

Всемирная неделя глаукомы: в Алматы проходят мероприятия для врачей и пациентов

в Алматы проходит Всемирная неделя глаукомы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 16:29 Фото: КазНИИ ГБ
Глаукома – опасное заболевание для зрения. Чтобы привлечь внимание к ранней диагностике, во всем мире проводится Всемирная неделя глаукомы. Казахский научный-исследовательский институт глазных болезней (КазНИИ ГБ) проводит образовательные и медицинские мероприятия, сообщает Zakon.kz.

C 8 по 14 марта в Казахстане проходит международная акция, посвященная борьбе с одним из самых коварных заболеваний зрения, которое нередко развивается без симптомов. Мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание к одному из самых опасных заболеваний органов зрения.

Фото: КазНИИ ГБ

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней в эти дни проводит ряд мероприятий для врачей и пациентов, направленных на раннее выявление глаукомы и повышение осведомленности населения о заболевании.

Фото: КазНИИ ГБ

В нашей стране скрининг на глаукому проводится с 2011 года. Его внедрение стало важным шагом в ранней диагностике заболевания. Существенную роль в развитии этой работы сыграли специалисты КазНИИ глазных болезней как головного учреждения страны в области офтальмологии. Благодаря системной диагностике и повышению настороженности населения выявляемость глаукомы значительно возросла.

Фото: КазНИИ ГБ

Большое значение в рамках Всемирной недели глаукомы имеет и просветительская работа. Пациентам рассказывают о природе заболевания, необходимости регулярного наблюдения, правильном применении глазных капель, образе жизни при глаукоме и важности строгого соблюдения рекомендаций врача.

Одним из ключевых мероприятий недели стал семинар «Школа глаукомы». В программе: обсуждение диагностики глаукомы в Казахстане, медикаментозной терапии, лазерных вмешательств и нейропротекторного лечения. В работе семинара участвуют ведущие специалисты Казахстана, а также зарубежные коллеги, в том числе профессор Андрей Золотарев из Самары и профессор Aakriti Garg Shukla из Columbia University Irving Medical Center, Нью-Йорк.

Медицинский директор КазНИИ глазных болезней, офтальмохирург Нэйля Алдашева отмечает, что Всемирная неделя глаукомы – это не только профессиональная дата, но и важный повод еще раз обратиться к населению с призывом своевременно проходить обследование. По ее словам, глаукома нередко протекает бессимптомно и может привести к необратимой потере зрения, если не выявить ее вовремя.

"Особенно важно не откладывать проверку зрения людям старше 40 лет, а также тем, у кого есть факторы риска", – подчеркнула офтальмолог.

Открытие мемориальной доски, врач и учен Жанар Габиденовна, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 16:29

Фото: КазНИИ ГБ

Символично, что в период Всемирной недели глаукомы в КазНИИ глазных болезней открыли мемориальную доску в честь выдающегося казахстанского ученого-офтальмолога, заслуженного врача Казахстана, общественного деятеля, профессора Жанар Габиденовны Мустафиной. Ее имя неразрывно связано с развитием отечественной офтальмологии, в особенности – с формированием и развитием глаукомной службы страны.

Жанар Габиденовна посвятила всю свою профессиональную жизнь Казахскому НИИ глазных болезней, где прошла путь от младшего научного сотрудника до почетного директора. В разные годы она была главным внештатным офтальмологом республики, вела активную научную, клиническую и педагогическую деятельность, консультировала сложных пациентов в регионах, занималась подготовкой молодых специалистов. Именно глаукома стала одним из ключевых направлений ее научной работы. Благодаря ее труду и сотрудничеству с коллегами была сформирована отечественная научная школа по глаукоме, а также защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.

Фото: КазНИИ ГБ

Открытие мемориальной доски стало не только знаком уважения к памяти выдающегося врача и ученого, но и еще одним напоминанием о важности ранней диагностики глаукомы, профилактики и продолжения той большой работы, которой Жанар Габиденовна посвятила свою жизнь.

