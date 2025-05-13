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Общество

Казахстанцев предупредили о звонках от "налоговиков"

Мужчина в очках разговаривает по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:50 Фото: pexels
В последнее время появились случаи мошенничества, когда неизвестные представляются сотрудниками государственных органов и используют различные схемы для получения доступа к личным данным и деньгам людей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 13 мая, одна из схем – под предлогом несуществующих проблем с налоговой якобы заблокированный счет или наличие письма от налоговой службы человеку предлагают срочно записаться на прием в ведомство.

"Для этого мошенники якобы помогают забронировать очередь онлайн и просят продиктовать код, который приходит в СМС. На самом деле этот код – подтверждение банковской операции, и, сообщив его, человек сам открывает доступ к своим счетам. В результате мошенники получают возможность украсть средства", – рассказали в департаменте.

Чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендуют:

  • не доверять подозрительным рассылкам и звонкам, даже если собеседник представляется сотрудником госорганов;
  • не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений;
  • ни при каких условиях не сообщать полученные по СМС коды, реквизиты карт или другие персональные данные;
  • не перечислять деньги по просьбе неизвестных лиц;
  • обязательно проверять достоверность поступающей информации через официальные сайты или контакт-центры госорганов;
  • при малейших подозрениях – немедленно обращаться в банк и правоохранительные органы.

Важно помнить, что сотрудники государственных служб не имеют права запрашивать у граждан личные данные, номера банковских счетов, карт и прочие реквизиты по телефону или через мессенджеры.

Между тем, сегодня, 13 мая, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка казахстанцам напомнили топ-5 распространенных уловок мошенников.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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