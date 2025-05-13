Казахстанцев предупредили о звонках от "налоговиков"

В последнее время появились случаи мошенничества, когда неизвестные представляются сотрудниками государственных органов и используют различные схемы для получения доступа к личным данным и деньгам людей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 13 мая, одна из схем – под предлогом несуществующих проблем с налоговой якобы заблокированный счет или наличие письма от налоговой службы человеку предлагают срочно записаться на прием в ведомство.

"Для этого мошенники якобы помогают забронировать очередь онлайн и просят продиктовать код, который приходит в СМС. На самом деле этот код – подтверждение банковской операции, и, сообщив его, человек сам открывает доступ к своим счетам. В результате мошенники получают возможность украсть средства", – рассказали в департаменте.

Чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендуют:

не доверять подозрительным рассылкам и звонкам, даже если собеседник представляется сотрудником госорганов;

не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений;

ни при каких условиях не сообщать полученные по СМС коды, реквизиты карт или другие персональные данные;

не перечислять деньги по просьбе неизвестных лиц;

обязательно проверять достоверность поступающей информации через официальные сайты или контакт-центры госорганов;

при малейших подозрениях – немедленно обращаться в банк и правоохранительные органы.

Важно помнить, что сотрудники государственных служб не имеют права запрашивать у граждан личные данные, номера банковских счетов, карт и прочие реквизиты по телефону или через мессенджеры.

Между тем, сегодня, 13 мая, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка казахстанцам напомнили топ-5 распространенных уловок мошенников.