#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.06
566.32
6.32
Общество

В Мажилис внесли отчет об исполнении республиканского бюджета

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 14:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 14 мая 2025 года, в Мажилис внесли отчет правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Татьяна Савельева озвучила, что по предварительной оценке в 2024 году рост ВВП составил 4,8%, что на 0,5 процентных пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны.

"По данным правительства, доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 19,6 трлн тенге, или 97,2% от плана. Расходы – 23 трлн, или 98,4% от плана, дефицит – 3,6 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. Объем поступлений в Национальный фонд за 2024 год составил 3,8 трлн тенге, или 85% от плана", – сказала она.

Депутат дополнила, что, по данным Высшей аудиторской палаты, общий объем установленных нарушений за 2024 год составил 862 млрд тенге, при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза.

"Указанные, а также другие экономические и бюджетные показатели будут проанализированы в рамках рассмотрения вышеуказанных отчетов. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по указанным отчетам", – сказала Савельева.

28 января 2025 год, премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева раскритиковал распределение республиканского бюджета, обратив внимание на проблему: недостаточный объем "бюджета развития".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Педагогам и учителям могут разработать правила использования GPT-чата
Общество
15:37, Сегодня
Педагогам и учителям могут разработать правила использования GPT-чата
Как Казахстан сотрудничает с соседними странами для борьбы с саранчой
Общество
15:34, Сегодня
Как Казахстан сотрудничает с соседними странами для борьбы с саранчой
В Астане – грозы, Алматы и Шымкент "плавятся" от жары: о погоде на 15-17 мая
Общество
15:22, Сегодня
В Астане – грозы, Алматы и Шымкент "плавятся" от жары: о погоде на 15-17 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: