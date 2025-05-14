В Мажилис внесли отчет об исполнении республиканского бюджета

Сегодня, 14 мая 2025 года, в Мажилис внесли отчет правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Татьяна Савельева озвучила, что по предварительной оценке в 2024 году рост ВВП составил 4,8%, что на 0,5 процентных пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны.

"По данным правительства, доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 19,6 трлн тенге, или 97,2% от плана. Расходы – 23 трлн, или 98,4% от плана, дефицит – 3,6 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. Объем поступлений в Национальный фонд за 2024 год составил 3,8 трлн тенге, или 85% от плана", – сказала она.

Депутат дополнила, что, по данным Высшей аудиторской палаты, общий объем установленных нарушений за 2024 год составил 862 млрд тенге, при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза.

"Указанные, а также другие экономические и бюджетные показатели будут проанализированы в рамках рассмотрения вышеуказанных отчетов. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по указанным отчетам", – сказала Савельева.

28 января 2025 год, премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева раскритиковал распределение республиканского бюджета, обратив внимание на проблему: недостаточный объем "бюджета развития".