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Общество

Депутат Базарбек был бы рад заменить министров и акимов искусственным интеллектом

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 16:03 Фото: pixabay
Сегодня, 14 мая 2025 года, во время обсуждения законопроекта "Об искусственном интеллекте" депутат Бакытжан Базарбек поделился своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что поддерживает развитие искусственного интеллекта и его внедрение в госаппарат.

"С радостью воспринял бы, если из 100 000 нашего государственного аппарата хотя бы 30% заменили искусственным интеллектом. А если через 15-30 лет мы министров и акимов заменим ИИ, я бы не по-детски был рад", – озвучил Базарбек.

При этом депутат рассказал, что в Facebook есть некий Базарбек Бакытжан, который похож на него и говорит его голосом. Он привлекает людей участвовать в инвестиционной схеме в урановой промышленности.

"Схема там незамысловатая: просто через банковское приложение направляешь деньги этому Бакытжану Базарбеку – и якобы участвуешь в разделе урановой промышленности в стране. Не знаю, кто это придумал, но все это диктуется моим голосом", – дополнил депутат.

Он также отметил, что безопасность важнее всего, и депутатский корпус внес поправку в законопроект "Об искусственном интеллекте", чтобы использование ИИ допускалось только после внесения их в реестр. Но правительство против.

"Или например, в статью 16 этого законопроекта депутаты внесли поправку, которая предлагает внести особый контроль в сфере искусственного интеллекта. Нет, правительство против. У правительства нет никаких аргументов, кроме того, что нужно поддерживать искусственный интеллект. Вы над персональными данными безопасность обеспечить не можете, а тут вопросы безопасности отодвигаются на второй план. Этот вопрос адресую Министерству цифрового развития", – дополнил Базарбек.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин ответил, что необходимые меры по дипфейкам, распространению ложной информации и использованию ИИ в негативном ключе уже заложены в законе: классификация согласно рискам включает и маркировку, и запрет автономных систем.

"Что касается механизмов запрета и ограничений, то действующие инструменты в рамках закона уже имеются. Если будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы рассмотреть их совместно с разработчиком", – сказал он.

Ранее депутат Екатерина Смышляева озвучила, в каком случае искусственный интеллект сможет заменить депутатов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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