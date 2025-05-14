Как Казахстан сотрудничает с соседними странами для борьбы с саранчой

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы 14 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал о мерах по предотвращению миграции саранчи из соседних государств, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан сотрудничает с Россией, Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном в рамках борьбы с саранчой. В настоящее время проведены соответствующие переговоры с этими странами, чтобы сделать совместный прогноз, провести обследования и не допустить миграцию саранчовых вредителей на территорию Казахстана.

По словам Ермека Кенжеханулы, начаты работы по мониторингу и проведению защитных мероприятий против стадных саранчовых вредителей.

"В настоящее время обследовано 1 млн 485 тыс. га, из них 572 тыс. га заселены саранчой, из них 400 тыс. га подлежат обработке. Фактическая химически обработанная площадь – 397 тыс. га. Сегодня ведутся работы по обработке в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и в области Жетысу", – сказал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,1 млн га. Это на 1 млн га меньше, чем в прошлом году. На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге.