#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
Общество

Соленые закуски и безалкогольные напитки хотят производить в Алматинской области

закуски, производство, Алматинская область , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:07 Фото: pixabay
Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на брифинге в СЦК 22 мая 2025 года рассказал, какие проекты в сфере агропромышленного комплекса планируется реализовать в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в 2025 году запланирована реализация ряда крупных казахстанских проектов. В их числе – запуск завода по глубокой переработке кукурузы мощностью 150 тыс. тонн в год в Туркестанской области, завода по производству растительных масел в Восточно-Казахстанской области.

"В Жамбылской области ожидается запуск птицефабрики АО "Алель Агро" мощностью 25 000 тонн в год, сумма проекта 13,8 млрд тенге. В Атырауской области ожидается запуск бройлерной птицефабрики ТОО "ATYRAU CHICKEN" мощностью 5 000 тонн в год, сумма проекта 9,9 млрд тенге. В Актюбинской области ожидается запуск завода по первичной обработке шерсти и изготовлению нетканых материалов ТОО "KazFeltec" мощностью 2 500 тонн в год, сумма проекта 5 млрд тенге", – сказал он.

По его данным, сегодня прорабатывается вопрос заключения восьми соглашений об инвестициях.

"Американская компания PepsiCo по проекту "Строительство фабрики по производству соленых закусок" в Алматинской области, мощность производства 210 тыс. тонн, 70 тыс. тонн готового продукта (чипсы Lay's), сумма проекта 376 млн долларов. Датская компания Carlsberg Group по проекту "Производство безалкогольных напитков" в Алматинской области области, мощность 370 млн литров, сумма проекта 300 млн долларов", – добавил вице-министр.

22 мая заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров рассказал, какие иностранные компании планируют расширять производства в Казахстане и почему они охотнее делятся технологиями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Жителям Алматы, Шымкента и Астаны в выходные нельзя забывать про зонт
Общество
16:44, Сегодня
Жителям Алматы, Шымкента и Астаны в выходные нельзя забывать про зонт
26 млн тенге долга по налогу на транспорт взыскали с астанчан
Общество
16:34, Сегодня
26 млн тенге долга по налогу на транспорт взыскали с астанчан
Объекты жизнеобеспечения строят в Астане
Общество
15:54, Сегодня
Объекты жизнеобеспечения строят в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: