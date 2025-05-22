Соленые закуски и безалкогольные напитки хотят производить в Алматинской области

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на брифинге в СЦК 22 мая 2025 года рассказал, какие проекты в сфере агропромышленного комплекса планируется реализовать в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в 2025 году запланирована реализация ряда крупных казахстанских проектов. В их числе – запуск завода по глубокой переработке кукурузы мощностью 150 тыс. тонн в год в Туркестанской области, завода по производству растительных масел в Восточно-Казахстанской области.

"В Жамбылской области ожидается запуск птицефабрики АО "Алель Агро" мощностью 25 000 тонн в год, сумма проекта 13,8 млрд тенге. В Атырауской области ожидается запуск бройлерной птицефабрики ТОО "ATYRAU CHICKEN" мощностью 5 000 тонн в год, сумма проекта 9,9 млрд тенге. В Актюбинской области ожидается запуск завода по первичной обработке шерсти и изготовлению нетканых материалов ТОО "KazFeltec" мощностью 2 500 тонн в год, сумма проекта 5 млрд тенге", – сказал он.

По его данным, сегодня прорабатывается вопрос заключения восьми соглашений об инвестициях.

"Американская компания PepsiCo по проекту "Строительство фабрики по производству соленых закусок" в Алматинской области, мощность производства 210 тыс. тонн, 70 тыс. тонн готового продукта (чипсы Lay's), сумма проекта 376 млн долларов. Датская компания Carlsberg Group по проекту "Производство безалкогольных напитков" в Алматинской области области, мощность 370 млн литров, сумма проекта 300 млн долларов", – добавил вице-министр.

22 мая заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров рассказал, какие иностранные компании планируют расширять производства в Казахстане и почему они охотнее делятся технологиями.