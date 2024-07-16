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Названы три региона Казахстана, где есть угроза нашествия саранчи

Названы три региона Казахстана, где есть угроза нашествия саранчи, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 15:55 Фото: unsplash
Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на брифинге в СЦК 16 июля 2024 года назвал три области Казахстана, где прогнозируется наибольшее распространение саранчи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, ведомством принимаются все необходимые меры по организации защитных мероприятий против стадных саранчовых.

"В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га. При этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях. Мониторинговыми обследованиями по выявлению очагов распространения стадных саранчовых охвачено 15,1 млн га или 88,4% от плана 17,1 млн га", – уточнил Ермек Кенжеханулы.

Он подчеркнул, что химические обработки проведены на площади 2,4 млн га или 98,3% от прогнозируемого объема обработок.

"Используется 427 единиц специальной опрыскивающей техники, в мероприятиях участвуют 2500 человек. Полностью завершены защитные мероприятия против стадных саранчовых в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанкой, Жетысуской и Туркестанской, а также Улытауской областях. Завершены химические обработки против мароккской саранчи в Жамбылской и Туркестанской областях, по азиатской саранче – в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Кызылординской областях", – озвучил Ермек Кенжеханулы.

По его данным, продолжаются химические обработки против итальянского пруса в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях.

"В настоящее время в Актюбинской и Костанайской областях идут проливные дожди. Дожди и сильный ветер не позволяют проводить мониторинг и химические обработки. При этом рост и развитие саранчовых лишь замедлился, но не остановился. Определенные риски лета саранчовых и увеличения площади обработок имеются", – дополнил Ермек Кенжеханулы.

Вице-министр подчеркнул, что в этой связи создан резерв пестицидов для проведения защитных мероприятий на площади порядка 500 тыс. га, в регионы направлена дополнительная техника, а ситуация находится под контролем.

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9 июня 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что Казахстан никогда не сталкивался с такими огромными площадями распространения саранчи.

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