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Общество

Внедрить искусственный интеллект в школьную программу предлагает депутат

Искусственный интеллект, школа, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:38 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Палаты 14 мая 2025 года рассказал, почему важно учить детей использовать искусственный интеллект в обучении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он отметил, что искусственный интеллект стремительно трансформирует мир, экономику, рынок труда и систему образования. По его словам, прошло более двух лет с момента появления ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-систем, однако в школьной системе Казахстана по-прежнему отсутствует системный подход к обучению искусственному интеллекту.

"Мы продолжаем делать вид, что это нас не касается. Хотим мы этого или нет, дети уже активно используют ИИ для выполнения домашних заданий, написания сочинений и подготовки презентаций. Но мы не научили их делать это правильно, этично с соблюдением принципов академической честности. Без должного сопровождения это ведет к зависимости от подсказок, поверхностному мышлению и нарушению этических норм. Учителя не подготовлены. Методических рекомендаций нет. Политика использования ИИ в школах отсутствует. Обсуждение ограничено лозунгами. Как проверять такие работы? Что считать нарушением? Как оценивать? Ответов нет", – сетует мажилисмен.

Между тем, уверен он, без преподавания этики ИИ, развития критического мышления и навыков информационной гигиены вырастает поколение пользователей, не способных отличать факты от вымысла.

Он просит главу правительства поручить Министерству просвещения и другим профильным ведомствам разработать дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в школьное образование.

"Просим провести аудит действующих учебных программ и разработать учебные модули по ИИ. Возможно, разработать программу дисциплины "Искусственный интеллект и цифровая грамотность" в базовую школьную программу, начиная с 5-6 классов, обеспечить подготовку и повышение квалификации учителей, а также разработать политику использования ИИ в школьном образовании и научных исследованиях. Может быть разработана национальная политика этичного и безопасного использования ИИ в школьной практике", – добавил парламентарий.

Указал он и на необходимость введения обязательной переподготовки педагогов с сертификацией по использованию ИИ в обучении.

Мотивируя необходимость таких мер, Аймагамбетов сообщил, что ведущие государства делают ставку на обучение.

"Они внедряют искусственный интеллект в школьную программу как важный элемент базового образования. Примеры говорят сами за себя. В США более 250 генеральных директоров крупнейших компаний, включая Microsoft, Adobe, IBM и Uber, подписали открытое письмо с призывом ввести обязательное обучение ИИ в школах. Письмо поддержали ведущие образовательные организации Code.org и CSforALL. Эстония – лидер Европы по качеству школьного образования и единственная неазиатская страна в топе PISA. С сентября запускает национальную программу AI Leap: все старшеклассники получат доступ к ChatGPT, а учителя пройдут специальную подготовку. С нового учебного года в школах Пекина вводятся обязательные занятия по ИИ (не менее 8 часов в год) – как самостоятельный предмет или как часть естественно-научного блока", – резюмировал мажилисмен.

Ранее депутат Екатерина Смышляева сообщила, что Минпросвещения начало разрабатывать правила использования ИИ педагогами и детьми.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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