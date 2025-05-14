Жители Шымкента требуют убрать блошиный рынок из-за шума и грязи

Жители старой части Шымкента требуют убрать из-под окон их домов стихийный рынок, нарушающий покой горожан и порядок на близлежащей территории, сообщает Zakon.kz.

Торговля, говорят, начинается едва ли не с шести утра. Вся округа завалена мусором. И никакие уговоры и даже штрафы продавцов не пугают. Как решить проблему, ломают голову и в акимате, передает "КТК".

Все началось после того, как на расположенном неподалеку официальном рынке место, где раньше сидели эти торговцы, отдали под парковку. Уходить далеко продавцы не хотят, поэтому облюбовали тротуары, развесили на деревьях товар и продолжили свое дело. Говорят, место хорошее и достойной альтернативы власти не предлагают.

Со слов чиновников, они много раз наказывали и штрафовали стихийщиков, но те продолжают раскидывать прямо на земле простыни и раскладывать товар. Теперь в акимате задумали облагородить территорию и разбить здесь клумбы.

Также шымкентцы задолжали за отопление более 800 млн тенге.