Более 160 тонн мусора убрали за день в Шымкенте

Общегородской субботник состоялся в Шымкенте 2 августа 2025 года. Он объединил свыше 11 тысяч человек, в том числе более четырех тысяч молодых горожан до 28 лет, сообщает Zakon.kz.

На улицы Шымкента вышли сотрудники акиматов, городских управлений, волонтеры, жители и общественные активисты. Задействовано 215 единиц техники, вывезено более 160 тонн мусора.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Участники субботника очистили:

57 км обочин дорог;

43 км пешеходных дорожек;

38 км ирригационных каналов;

а также убрали мусор вдоль рек, покосили траву, обрезали сухие ветки.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Главная цель таких мероприятий – не просто навести порядок раз в неделю, а изменить отношение людей к среде, в которой мы живем. Приучить не мусорить. Привить культуру чистоты – в быту, на улице, на природе", – отмечают организаторы.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Субботники проходят в рамках акции "Таза Қазақстан", которая стартовала в марте и будет проводиться еженедельно до конца года.

Напомним, что в Шымкенте действует долгосрочный план до 2029 года, включающий просветительские инициативы – "Таза аула", "World clean-up", регулярная работа по озеленению, благоустройству и формированию экологической культуры среди населения.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Акимат города призывает всех жителей не оставаться в стороне: чистый Шымкент – это наша общая ответственность.