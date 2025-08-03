Более 160 тонн мусора убрали за день в Шымкенте
На улицы Шымкента вышли сотрудники акиматов, городских управлений, волонтеры, жители и общественные активисты. Задействовано 215 единиц техники, вывезено более 160 тонн мусора.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Участники субботника очистили:
- 57 км обочин дорог;
- 43 км пешеходных дорожек;
- 38 км ирригационных каналов;
- а также убрали мусор вдоль рек, покосили траву, обрезали сухие ветки.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
"Главная цель таких мероприятий – не просто навести порядок раз в неделю, а изменить отношение людей к среде, в которой мы живем. Приучить не мусорить. Привить культуру чистоты – в быту, на улице, на природе", – отмечают организаторы.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Субботники проходят в рамках акции "Таза Қазақстан", которая стартовала в марте и будет проводиться еженедельно до конца года.
Напомним, что в Шымкенте действует долгосрочный план до 2029 года, включающий просветительские инициативы – "Таза аула", "World clean-up", регулярная работа по озеленению, благоустройству и формированию экологической культуры среди населения.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Акимат города призывает всех жителей не оставаться в стороне: чистый Шымкент – это наша общая ответственность.