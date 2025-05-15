15 мая министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи, сообщает Zakon.kz.

Со слов министра, этот теплый праздник уже более 30 лет напоминает всем о самой важной ценности – семье. Сегодня в Казахстане живут 6,2 млн семей. Для государства поддержка семьи – не просто приоритет, а основа устойчивого развития.

В нашей стране:

защищают материнство и детство;

создаются условия для достойной жизни, безопасности и стабильности;

особое внимание уделяется молодым парам, только вступающим в брак;

совершенствуется законодательство, направленное на защиту женщин и детей;

производятся выплаты соцпособий, и по уходу за ребенком;

существует сеть Центров поддержки семьи.

"Спасибо каждому, кто с любовью растит детей, кто бережно хранит семейные традиции и передает их дальше. Вы – опора нашей страны. От всей души желаю вашим семьям мира, здоровья, тепла и взаимной поддержки. Пусть дома будут наполнены светом, доверием и радостью!" Аида Балаева

Также министр напомнила, что сегодня стартует прим заявок на Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" и пригласила казахстанцев присоединиться к нашему онлайн-челленджу, посвященному Дню семьи!

"Делитесь теплыми фото, семейными историями и традициями под хештегами #отбасыкүні2025 и #деньсемьи2025 – пусть вдохновляющих примеров будет как можно больше!", – обратилась к казахстанцам Балаева на своей странице в Facebook.

11 мая казахстанцы отметили День матери.