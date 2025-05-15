Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи
Фото: Zakon.kz
15 мая министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи, сообщает Zakon.kz.
Со слов министра, этот теплый праздник уже более 30 лет напоминает всем о самой важной ценности – семье. Сегодня в Казахстане живут 6,2 млн семей. Для государства поддержка семьи – не просто приоритет, а основа устойчивого развития.
В нашей стране:
- защищают материнство и детство;
- создаются условия для достойной жизни, безопасности и стабильности;
- особое внимание уделяется молодым парам, только вступающим в брак;
- совершенствуется законодательство, направленное на защиту женщин и детей;
- производятся выплаты соцпособий, и по уходу за ребенком;
- существует сеть Центров поддержки семьи.
"Спасибо каждому, кто с любовью растит детей, кто бережно хранит семейные традиции и передает их дальше. Вы – опора нашей страны. От всей души желаю вашим семьям мира, здоровья, тепла и взаимной поддержки. Пусть дома будут наполнены светом, доверием и радостью!"Аида Балаева
Также министр напомнила, что сегодня стартует прим заявок на Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" и пригласила казахстанцев присоединиться к нашему онлайн-челленджу, посвященному Дню семьи!
"Делитесь теплыми фото, семейными историями и традициями под хештегами #отбасыкүні2025 и #деньсемьи2025 – пусть вдохновляющих примеров будет как можно больше!", – обратилась к казахстанцам Балаева на своей странице в Facebook.
11 мая казахстанцы отметили День матери.
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