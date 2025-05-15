#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
506.21
568.42
6.3
Общество

Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 08:28 Фото: Zakon.kz
15 мая министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи, сообщает Zakon.kz.

Со слов министра, этот теплый праздник уже более 30 лет напоминает всем о самой важной ценности – семье. Сегодня в Казахстане живут 6,2 млн семей. Для государства поддержка семьи – не просто приоритет, а основа устойчивого развития.

В нашей стране:

  • защищают материнство и детство;
  • создаются условия для достойной жизни, безопасности и стабильности;
  • особое внимание уделяется молодым парам, только вступающим в брак;
  • совершенствуется законодательство, направленное на защиту женщин и детей;
  • производятся выплаты соцпособий, и по уходу за ребенком;
  • существует сеть Центров поддержки семьи.
"Спасибо каждому, кто с любовью растит детей, кто бережно хранит семейные традиции и передает их дальше. Вы – опора нашей страны. От всей души желаю вашим семьям мира, здоровья, тепла и взаимной поддержки. Пусть дома будут наполнены светом, доверием и радостью!"Аида Балаева

Также министр напомнила, что сегодня стартует прим заявок на Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" и пригласила казахстанцев присоединиться к нашему онлайн-челленджу, посвященному Дню семьи!

"Делитесь теплыми фото, семейными историями и традициями под хештегами #отбасыкүні2025 и #деньсемьи2025 – пусть вдохновляющих примеров будет как можно больше!", – обратилась к казахстанцам Балаева на своей странице в Facebook.

11 мая казахстанцы отметили День матери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жители Шымкента требуют убрать блошиный рынок из-за шума и грязи
Общество
04:30, 15 мая 2025
Жители Шымкента требуют убрать блошиный рынок из-за шума и грязи
Медсестра – это не только про уколы: жительница Актау поступила в медколледж в 40 лет
Общество
22:46, 14 мая 2025
Медсестра – это не только про уколы: жительница Актау поступила в медколледж в 40 лет
"Перевалочный пункт" между домом и тюрьмой: депутат о работе с трудными подростками
Общество
19:36, 14 мая 2025
"Перевалочный пункт" между домом и тюрьмой: депутат о работе с трудными подростками
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: