Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем труда и рассказала о семейных династиях

Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем труда и рассказала на своей странице в Facebook о некоторых семейных династиях, которые живут в разных регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Глава Минкультуры отметила, что последнее воскресенье сентября –особенный день для всех граждан страны:

"Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом каждый день вносит неоценимый вклад в развитие нашей страны. День труда – это не просто праздник. Это символ уважения к различным профессиям и людям, которые своим трудом строят будущее государства".

Аида Балаева напомнила, что в своем Послании народу Казахстана глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув их важность для страны.

"Сегодня мы также чествуем трудовые династии, которые передают свои знания и мастерство из поколения в поколение. Эти семьи – живая история нашего народа, каждая из которых показывает, как любовь к своему делу может объединять поколения", – написала министр.

Семья Кажиахметовых – династия журналистов из Западно-Казахстанской области с общим стажем работы более 100 лет. Мехмет Кажиахметов, ветеран сферы СМИ, посвятил свою жизнь журналистике, воспитал сына Даурена, который работает видеооператором, а сноха Шынар трудится в районной газете. Это настоящая семья профессионалов, чья работа позволяет доносить до нас важные новости и события.

В Восточно-Казахстанской области проживает семья Смагуловых, которая посвятила себя культуре и искусству. Амангелды Смагулов и его жена, кобызистка Сауле Жуматаева, работают в отделе культуры Уланского района, передавая традиции казахского народного искусства новым поколениям.

Династия Бейсбековых – это мастера народного ремесла из города Шымкент. Уже более 40 лет они занимаются плетением алаши, шекпена и других изделий, храня казахскую традицию и развивая коренной бренд. Их искусство – это не просто ремесло, это культурное наследие, которое они передают своим детям и внукам.

Семья Насибуллиных из Зерендинского района Акмолинской области –хранители музыкальной культуры. Самая старшая в семье, Асия Насибуллина, и в 90 лет выступает в фольклорном ансамбле, а ее дети и внуки продолжают ее дело, внося свой вклад в сохранение нашего культурного наследия.

В Актюбинской области семья Касимовых – династия фермеров с более чем 200-летней историей. Они всю свою жизнь посвятили сельскому хозяйству, обеспечивая страну продовольствием и сохраняя традиции земледелия. Это пример того, как честный и трудолюбивый человек может стать основой благополучия страны.

"Эти и многие другие семьи показывают, что труд – это не просто работа, это призвание, которое передается из поколения в поколение. Их труд – это основа экономического, культурного и социального развития Казахстана", – подчеркнула Балаева.

Она добавила, что Год рабочих профессий, объявленный президентом, станет важным шагом на пути к признанию и поддержке тех, кто своим трудом формирует будущее нашей страны.

Напомним, День труда внесли в календарь праздничных дат Казахстана в 2013 году. С тех пор его отмечают в последнее воскресенье сентября.