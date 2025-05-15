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Общество

Педофилов хотят поставить на пожизненный учет в Казахстане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 12:57 Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 15 мая 2025 года рассказал, какие меры предлагаются для защиты детей в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха сообщил, что в рамках проекта закона "По профилактике правонарушений" предлагается ужесточить контроль за лицами, которые совершили сексуальные преступления против детей.

"Сегодня каждый педофил, который освобождается из мест лишения свободы в течение 8 лет состоит под административным надзором в органах внутренних дел – это срок погашения судимости. На сегодняшний день (предлагаем – Прим. ред.) этот надзор увеличивать до бесконечности. Каждый раз мы будем обращаться в суд и говорить, что есть угроза, что данное лицо совершит аналогичное правонарушение и суд будет продлевать этот надзор на полгода. В идеале мы так себе видим, что они пожизненно будут стоять на учете", – сказал он.

Кроме того, по его словам, полицейские смогут ограничить посещение каких-то мест.

"Мы можем запретить ему появляться возле, условно, школ либо других детских учебных заведений. Ограничение устанавливается судом и мы если его там увидим, то будем привлекать за нарушение административного надзора. Есть соответствующая административная и уголовная ответственность. Мы можем запретить выходить в ночное время из дома. То есть там есть целых ряд ограничений, которые устанавливаются судом – административный надзор уже есть сейчас, он работает и в отношений них, я говорю, что он работает всего 8 лет, а теперь будет работать гораздо дольше", – пояснил вице-министр.

3 апреля 2025 года главный психолог Управления воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Людмила Игнатенко рассказала, как распознать педофила.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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