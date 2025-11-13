#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Общество

Что важно знать каждому казахстанцу при продаже квартиры, машины и другого имущества

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 16:14 Фото: freepik
Сегодня, 13 ноября 2025 года, к казахстанцам с важной информацией обратились налоговики, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК напомнили, что важно знать каждому гражданину при продаже квартиры, машины и другого имущества.

"По итогам сопоставления данных уполномоченного органа со сведениями представленных налоговых деклараций установлены факты занижения доходов от прироста стоимости при реализации имущества (имущественного дохода) за 2024 год, направлены уведомления. В целях исполнения уведомления необходимо представить налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.

"Напоминаем о необходимости уплаты налога при получении доходов, в том числе от прироста стоимости при реализации имущества. Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Республики Казахстан", – предупредили казахстанцев в КГД.

О том, какую налоговую отчетность нужно сдать в Казахстане до 15 и 18 ноября 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Астане лифт c рабочими рухнул в ЖК: один человек погиб
16:55, Сегодня
В Астане лифт c рабочими рухнул в ЖК: один человек погиб
Важную для каждого казахстанца информацию распространил Минздрав
13:36, 15 мая 2025
Важную для каждого казахстанца информацию распространил Минздрав
К казахстанцам обратился Нацбанк с важным предупреждением
16:40, 20 августа 2025
К казахстанцам обратился Нацбанк с важным предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: