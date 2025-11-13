Что важно знать каждому казахстанцу при продаже квартиры, машины и другого имущества

Сегодня, 13 ноября 2025 года, к казахстанцам с важной информацией обратились налоговики, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК напомнили, что важно знать каждому гражданину при продаже квартиры, машины и другого имущества.

"По итогам сопоставления данных уполномоченного органа со сведениями представленных налоговых деклараций установлены факты занижения доходов от прироста стоимости при реализации имущества (имущественного дохода) за 2024 год, направлены уведомления. В целях исполнения уведомления необходимо представить налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.

"Напоминаем о необходимости уплаты налога при получении доходов, в том числе от прироста стоимости при реализации имущества. Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Республики Казахстан", – предупредили казахстанцев в КГД.

