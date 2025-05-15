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Общество

Более миллиона деревьев и 790 км автополива: в Алматы расширяют масштабную программу озеленения

Более миллиона деревьев и 790 км автополива: в Алматы расширяют масштабную программу озеленения, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 17:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается реализация масштабной программы по озеленению городской среды. С начала 2025 года в мегаполисе высажено 2000 крупномерных деревьев высотой более 6 м, включая ясень, липу, серебристый клен, штамбовые вязы, сосны, голубые и зеленые ели.

Также дополнительно высажено около 20 тыс. саженцев высотой свыше 2,5 м и более 10 тыс. кустарников. Осенью планируется посадить еще 4 тыс. крупномерных деревьев высотой от 4 до 6 м.

За два последних года в Алматы высажено свыше 1 млн деревьев и кустарников. В результате обновленных подходов к уходу за зелеными насаждениями уровень приживаемости саженцев значительно вырос: с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках перехода к устойчивой модели озеленения увеличивается доля многолетних растений. В 2025 году цветочное оформление охватит более 120 тыс. кв. м, из которых 64% займут многолетники – это почти в полтора раза больше, чем в предыдущие сезоны.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Большое внимание уделяется обеспечению полива. За два года в городе проложено 500 км сетей автополива и капельного орошения, в 2025 году планируется строительство еще 290 км, что позволит обеспечить полив до 1 млн деревьев.

Комментируя текущие подходы, руководитель отдела Института карантина и защиты растений им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев отметил:

"Выбор крупномерных деревьев, внедрение автополива и повышение доли многолетников – это современные и научно обоснованные решения. Снижение отпада саженцев до 10% является убедительным свидетельством эффективности принятых мер".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работа по озеленению города осуществляется в рамках системного подхода к улучшению качества городской среды, адаптированной к климатическим и ландшафтным условиям.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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