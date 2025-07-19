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Происшествия

Тела подростка и мужчины достали из воды в Карагандинской области

Ребенок и мужчина утонули на водоемах в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 18:03 Фото: ДЧС Карагандинской области
Из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения правил безопасности на водоемах Карагандинской области утонули два человека, один из них – несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел в Бухар-Жырауском районе. В реке Сокур, вблизи села Заречное, где сотрудники ДЧС извлекли из воды тело подростка 2009 года рождения.

Вторая трагедия произошла в Темиртау. Погибшего мужчину 1969 года рождения обнаружили в техническом канале.

Спасатели рассказали казахстанцам о мерах безопасности на воде:

  • не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заходите в воду в необорудованных местах;
  • не заплывайте далеко от берега;
  • не купайтесь в темное время суток;
  • не полагайтесь на надувные матрасы и круги;
  • строго запрещается находиться на плавательных средствах без спасательных жилетов или поясов.

22 июня в поселке Туздыбастау 44-летняя женщина по неосторожности упала в реку Талгарка и утонула. Предполагается, что вместе с ней в воду упал ребенок.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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