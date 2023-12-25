Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кто прошел в Президентский молодежный кадровый резерв

Кто прошел в Президентский молодежный кадровый резерв Фото: akorda.kz
В Агентстве РК по делам государственной службы (АДГС) 25 декабря 2023 года рассказали, что опубликованы итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что отбор в Президентский молодежный кадровый резерв завершился.

"По решению Национальной комиссии в резерв зачислено 50 человек. Список зачисленных кандидатов опубликован на сайте pkrezerv.gov.kz", – говорится в сообщении.
Кто прошел в Президентский молодежный кадровый резерв

Фото: Zakon.kz

Всего на заседание Национальной комиссии было допущено 100 кандидатов. 50 кандидатов, не прошедших финальный этап отбора, будут рекомендованы к зачислению в региональные кадровые резервы.

"Лица, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв, могут быть назначены на политические, административные государственные должности корпуса "А", на руководящие должности корпуса "Б". Срок нахождения в резерве – 3 года", – напомнили в АДГС.

Материал по теме

Могут ли родственники крупных чиновников претендовать на место в президентском кадровом резерве

Ранее сообщалось, что на одно место в Президентский молодежный кадровый резерв претендовали 128 казахстанцев. Подробности здесь.

Читайте также

Берик Уали прокомментировали информацию The Wall Street Journal
Берик Уали прокомментировал информацию The Wall Street Journal
Кумис Сеитову переназначили председателем Комитета культуры
Кумис Сеитову переназначили председателем Комитета культуры
Мадияр Кожахмет стал новым руководителем аппарата Министерства науки и высшего образования
Нового руководителя аппарата назначили в Министерстве науки и высшего образования
Динара Халдарова
АДГС РК Президентский молодежный кадровый резерв Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: