Кто прошел в Президентский молодежный кадровый резерв

В Агентстве РК по делам государственной службы (АДГС) 25 декабря 2023 года рассказали, что опубликованы итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что отбор в Президентский молодежный кадровый резерв завершился.

"По решению Национальной комиссии в резерв зачислено 50 человек. Список зачисленных кандидатов опубликован на сайте pkrezerv.gov.kz", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

Всего на заседание Национальной комиссии было допущено 100 кандидатов. 50 кандидатов, не прошедших финальный этап отбора, будут рекомендованы к зачислению в региональные кадровые резервы.

"Лица, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв, могут быть назначены на политические, административные государственные должности корпуса "А", на руководящие должности корпуса "Б". Срок нахождения в резерве – 3 года", – напомнили в АДГС.

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