Учителя Казахстана – о родителях, гаджетах и качестве учебников

В международный День учителя казахстанские педагоги рассказали о радостных моментах работы, проблемах сферы образования и, конечно же, о детях, сообщает Zakon.kz.

По данным Минпросвещения, на данный момент в стране в образовании трудятся около полумиллиона педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. С этого года празднование Дня учителя синхронизировалось со Всемирным днем учителей, который отмечается 5 октября более чем в 100 странах. Ранее праздник выпадал на первое воскресенье октября.

"Дети – отличные "батарейки", в них полно энергии, и они ей делятся"

Наталья Батракова – молодой учитель, она преподает русский язык и литературу второй год. Трудится в городе Конаев, в средней школе №5 им. А. Жубанова.

"Я преподаю русский язык и литературу, именно таких специалистов в школе не хватает, нагрузка – 1,5 ставки. Решила работать в школе, потому что дети – это отличные "батарейки", в них полно энергии, они ей делятся, задают вопросы, над которыми я раньше не думала, заставляют развиваться, идти в ногу со временем", – рассказывает Наталья Дмитриевна.





Фото: АПН

Наталья начала трудовой путь, когда школы уже перешли на электронные дневники.



"Свой первый рабочий день помню, правда, в нем не было ничего особенного. Для меня пока не было никаких нововведений – я сразу начала работать с электронным дневником и журналом, бумажные не вела. Каково это для учителей со стажем, не знаю. Бумажной работы все еще остается много. Но каждый раз она сокращается, все уходит в электронный формат. Если делать все вовремя, то проблем не будет", – говорит учитель.

Наталья Дмитриевна рассказывает, что оплата педагога зависит от категории: педагог, педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер. Если хороший стаж работы, есть собственные достижения и достижения детей, то и зарплата высокая.

Учитель отмечает, что гаджеты в руках детей могут не только мешать обучению, но и помогать процессу.

"Современные дети очень трудно усваивают информацию в сплошном тексте. Им нужны картинки, анимации. Все зависит от подачи материала. Телефон – это инструмент. Так же, как молоток. Молотком можно гвозди забивать, а можно человека убить. То же с телефоном: на уроке телефон может и отвлекать ребенка, и быть ему помощником. Все зависит от того, как поставлена работа с гаджетами. Я на своих уроках телефоны собираю в специальную коробочку. Если телефоны нужны, то дети их берут для конкретного задания. Еще мы играем в "Kahoot!" через телефон, используем разные приложения. Нам телефон нужен. Но дети в нем просто так не сидят". Наталья Батракова

Главная проблема современных школ – зачастую они не рассчитаны на то количество учеников, которое в них учится. Надо строить больше современных школ, считает педагог.

"Большинство проблем, с которыми сталкиваются учителя, решаемы. Многое зависит от коллектива, от руководства школы, от контингента учащихся. Если не могу с ходу назвать проблемы, значит, мне повезло. Учителю необходимо прокачивать свои навыки управления аудиторией. Следить за дисциплиной в классе. Продумывать такие задания, чтобы были задействованы все ученики. Четко понимать цель урока. И четко знать, в какой класс идешь. Есть дети с разной мотивацией, нужно подбирать задания так, чтобы они заинтересовали детей. Тогда будет, как говорится, лес рук. Учебники разные, качество разное. Берем из них лучшее, дополняем своим материалом. Сегодня есть и ролики, и сайты, и множество источников информации. Есть библиотеки. Учебник – это не что-то незаменимое. В учебниках есть удачные задания, удачная подача материала. Есть неудачные задания, неудачная подача материала, непонятная детям. Можно объяснить тему через свои примеры. Не должно быть такой отговорки – "дети плохо знают предмет, потому что учебник у нас плохой", – заключила Наталья Батракова.

"Учитель – слово с большой буквы"

Жанар Бирлесовна Оразбекова – учитель начальных классов и преподаватель педколледжа. На данный момент трудится в школе-гимназии №45 в Талгарском районе, в селе Бесагаш.

"Когда я еще сама была школьницей, то подражала учителям. Люблю проводить время и работать с детьми. Помню свой первый рабочий день, я была так рада стать педагогом и чувствовала себя самой счастливой", – рассказывает Жанар Бирлесовна.





Фото: АПН

В последние годы в школы активно внедряют цифровизацию, в том числе переход на электронные дневники.



"Мне кажется, надо быть учителем в соответствии с требованиями современности. Учителя завалены бумажной работой, электронные дневники спасают, это удобно. Труд учителей огромен, но и оплата соответствующая, достойная. Учитель – слово с большой буквы", – делится преподаватель.

В Казахстане зарплата учителей зависит от стажа, но и у молодых преподавателей она не ниже средней по стране – от 210 тыс. тенге, отмечает собеседница.

"Важно понимать, что помимо преподавателей в образовании и становлении ребенка активное участие должны принимать родители, должна оказываться помощь со стороны государства. Тем не менее, если даже в классе 30 детей, учитель старается уделить внимание каждому, следить за успеваемостью. У каждого ребенка есть свой ключ, и мы должны уметь найти его. В процессе обучения есть и минусы: качество, объем учебников разочаровывает. Задания непонятны, бессистемны, особенно казахский язык", – считает учитель.

Жанар Оразбекова признается, что, несмотря на внушительный стаж в 22 года, любовь к работе не утратила. А День учителя традиционно отмечает с коллегами.

"Для того, чтобы ученик получил новое знание, его нужно избавить от старых установок"

Любовь Михайловна Гизатуллина преподает церковнославянский язык и литургику не в общеобразовательной, а в воскресной школе. По признанию педагога, впервые в стены школы она пришла как ученица.

"Я работаю в воскресной школе уже 28 лет. Образование у меня общее, техническое, трудилась в ГосСнабе КазССР. Впервые в стенах школы оказалась в качестве ученицы, посещала занятия для родителей. После окончила богословские курсы в Москве, появились знания, опыт, составила программу и стала преподавать. Работать начала сразу со взрослыми, посещают они воскресную школу для себя, вместе с детьми, которые тут учатся или готовятся к поступлению в духовную семинарию", – говорит Любовь Михайловна.





Фото: АПН

По словам учителя, выбор предмета был продиктован нехваткой преподавателей.



"Славянский язык мало кто хотел преподавать, его учат, чтобы понимать богослужение. Занятия есть факультативные (по выходным) и вечерние (в будние дни). Возраст учеников варьируется от 20 лет до пенсионного возраста. Молодежь в основном посещает занятия в будни, и тем, кто постарше, довольно сложно за ними угнаться. Для них есть факультативы, где каждый урок выбирается тема, проходят обсуждения. Вечерние занятия проходят по программе, там важна периодичность посещения. Взрослые приходят в школу уже с определенным багажом знаний, привычек и установок. Им бывает трудно отказаться от этого. Однако для того, чтобы вместить что-то новое, им необходимо выкинуть старое. Смартфоны, несомненно, мешают, отвлекают от процесса обучения. Ученикам говорю, что какие бы ни были жизненные трудности или проблемы, во время литургии и занятий оставить их, попытаться быть здесь и сейчас. С другой стороны, в процессе обучения мы сильно не давим, мягко передавая знания. Занятия проходят в форме лекций, изучаем азбуку, буквы, историю возникновения. На факультативах занимаемся и организационными вопросами, потому что от родителей, дети которых учатся в воскресной школе, напрямую зависят их успехи", – говорит учитель.

В воскресной школе посещение свободное. К примеру, если ребенок заболел, то за пропуск не требуют справку.

"Программа зависит от возраста учеников, для молодых – один язык, они быстро схватывают, реагируют и отвечают. Среди учеников бывают и пенсионеры, для которых такой темп обучения слишком быстрый. Им, как правило, достаточно уроков по выходным в виде факультатива. В доступе есть библиотека, ученики могут заниматься и самостоятельно. Как правило, для мирян достаточно таких занятий, чтобы погрузиться и понимать богослужение", – рассказывает Любовь Михайловна.

"Современный преподаватель должен быть креативным"

Екатерина Юрченко в сфере образования трудится уже 15 лет. Имеет три высших образования, два из которых – педагогические. Начинала свой путь с работы школьным психологом, затем заместителем директора, а на сегодняшний день занимает должность директора частной школы.

"Думаю, что быть учителем – это мое призвание, так как с детства я любила общение, мне нравилось учить, рассказывать, наблюдать и понимать характеры окружающих меня людей. Я много читала, много знала и хотела поделиться со всеми своими знаниями", – рассказывает Екатерина Александровна.





Фото: АПН

По признанию педагога, свой первый рабочий день она помнит до сих пор.



"Этот день был очень волнительным для меня. Я вдруг сразу повзрослела и посмотрела на себя и на своих будущих учеников совсем по-другому. Сразу почувствовала ответственность за знания, которые должна передать детям. Не забуду эти глазки, которые внимательно меня рассматривали. Много раз слышала, что плохой врач калечит человека физически, а плохой учитель калечит душу. Решила для себя, что буду нести достойно звание учителя", – делится воспоминаниями Екатерина Александровна.

За последние годы в школьную программу добавляются новые предметы и функции, такие как интерактивные уроки, проектная деятельность, дизайн-мышление, электронный дневник, электронные и интернет ресурсы. По словам педагога, улучшаются не только условия обучения, но и оплата труда учителей.

"Современный преподаватель должен быть креативным, коммуникабельным, идущим в ногу со временем. А это значит – знать новые технологии, методику преподавания, уметь выбрать среди всего этого нужный, актуальный и интересный подход в обучении именно для своего ученика. Электронные дневники облегчили работу, так как можно распечатать определенные отчеты из "Күнделік", также это важно для родителей, которые в любой момент могут отследить успеваемость ребенка. Зарплата стала больше. Оснащение школ улучшается, создаются условия для качественного преподавания. Учителям предоставляются различные курсы повышения квалификации. Снижена часовая нагрузка, чтобы учитель имел время для эффективной подготовки к уроку", – говорит педагог.

Екатерина Александровна считает, что современные дети не учатся быстрее, хотя и имеют все возможности для этого. Интернет, компьютерные игры и социальные сети снижают уровень мотивации к обучению.

"Дети другие, у них другие прерогативы в жизни. Телефоны, несомненно, мешают обучению, они заменили в наше время все: живое общение, живой интерес и многое другое", – рассказывает Екатерина.

По признанию педагога, учителем быть легко, когда ты любишь свою работу. Преподаватель чувствует свой вклад в интеллектуальное развитие юных граждан страны. Однако в профессии есть и свои проблемы.

"Современный учитель сталкивается с непониманием со стороны родителей, отсутствием воспитания родителями ребенка, влиянием на характер ученика интернета и так далее. В первую очередь во всем должна быть родительская поддержка, только тесный тандем поможет добиться в обучении хороших результатов. Государство со своей стороны должно давать мотивацию и поощрять преподавателей. Учителю очень сложно уделить внимание каждому ребенку, если в классе по 30 учеников и более. Разгрузка многочисленных классов – первостепенная задача системы образования. Однако пока учитель играет роль и педагога, и няни, и друга, и воспитателя, а это очень сложно. Качество современных учебников оставляет желать лучшего, так как они написаны трудными научными терминами, которые и произнести тяжело. Например, литература для 5-го класса – очень сложный учебник, много терминологии, непомерной для усвоения детьми такого возраста", – заключила Екатерина Александровна.

В этом году в Казахстане впервые отмечают День учителя 5 октября.

Автор: Александра Гузева, АПН