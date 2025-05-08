Немцы сопротивлялись отчаянно: 102-летний ветеран вспоминает, как брали Берлин

Ветеран Великой Отечественной войны Рзагул Байкешев 17-летним юношей ушел на фронт и дошел до Берлина. День взятия города он помнит отчетливо. Говорит, враг не хотел сдаваться и упорные бои шли за каждую улицу, за каждый дом, передает корреспондент Zakon.kz.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Актюбинской области, Мугалжарском районе, в совхозе Конный завод 52 имени Буденного.

Он с супругой вырастил двух сыновей. У него пять внуков и девять правнуков.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

На этом фото – он с правнучками. Старшая уже окончила университет и сейчас работает. Средняя – учится в Польше. В этом году должна завершить учебу.



"Младшую правнучку вы видели, живем все вместе. Кто-то не дожил до этого. Мне посчастливилось вернуться живым. У меня есть дети, внуки, правнуки, мой род не прервался", – говорит он.

Как и все аксакалы, он охотно дает бата – благословение от старшего по возрасту человека, напутствие. И в ходе беседы он то и дело говорит: "Не дай Аллах вам такое пережить! Пусть не будет войны".

"Вокруг бомбы взрываются, кругом стреляют – страшно это все. Чего только мы не видели. Одни погибают, другие бегут в атаке. Осколком мины задело и меня – сейчас не слышу и один глаз не видит. Все это – эхо войны", – добавил Рзагул Байкешев.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Он, как и многие ветераны, о войне говорит неохотно. Видно, как тяжело ему вспоминать о событиях тех дней.

"К концу 1941 года в возрасте 17 лет был призван на войну в городе Актобе в 101-ю особую стрелковую бригаду под командованием 39-й армии Кононова. Воевал в Калининской области, городах Рыжов, Великий луг, в Польше, в Венгрии. В 1945 году в январе получил осколочное ранение и был госпитализирован в полевой госпиталь в одном из городов Венгрии", – сухо по привычке рапортует старый солдат.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Но в какой-то момент он раскрывается и начинает говорить, как брали Берлин.

"Немцы напали на СССР через Польшу, оттуда – Белоруссию, и мы погнали их по тому же пути. Наше направление было через Белоруссию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, все это было под немцами. Мы освобождали эти земли. И оттуда до Берлина погнали врага – туда дошло несколько фронтов сразу. Мы зашли в Берлин, но еще радости не было, мы же еще не взяли город. Немцы сопротивлялись отчаянно. За каждый дом, за каждую улицу шли бои. Из-под земли стреляли в нас: большой же город, и они сделали подземные ходы, оттуда выйдут, стреляют и туда уйдут. Из-под пола стреляли в нас, а мы наверху. Но 7 мая мы взяли Берлин", – отметил он.

Одно из самых ярких фронтовых воспоминаний – водружение флага над Рейхстагом. В этот момент, говорит ветеран, он понял, что война закончилась.

После войны Рзагул Байкешев вернулся в родной совхоз и устроился разнорабочим. Здесь он прожил 7 лет. В 1956 году приехал в Акмолинскую область по комсомольской путевке.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Было объявление: "Желающих в возрасте 18-45 лет призываем на освоение целинных и залежных земель". Так и переехал сюда, в село Рождественка (ныне село Кабанбай батыра. – Прим. ред.). 45 лет прожил там. Потом переехали в столицу", – резюмировал собеседник издания.

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