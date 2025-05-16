В МВД предлагают кардинальные меры в отношении самокатчиков

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 16 мая 2025 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе предложил вернуться к решению проблемы с самокатчиками, превышающими скорость и нарушающими ПДД, сообщает Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что обсуждалось предложение депутатов наделить акимов компетенцией по разработке правил для владельцев самокатов.

То есть аким своим решением мог, например, запретить ездить в парке в воскресенье. Помимо запрета езды на самокатах в определенных зонах предлагалось запретить движение либо ограничить скорость на оживленных улицах. Но депутаты не поддержали эти поправки.

"Изначально было предложение убрать их с тротуаров. Кардинальная мера. Нам рассказали, что будут агрегаторы регулировать. В итоге написали не превышать 5 км в час. И агрегаторы сказали: "Мы же можем замедлять, мы же люди ответственные". Никто ничего не замедлил. Почему у нас нет ответственности агрегаторов? Почему в Москве они могут это сделать, а здесь не могут? В Москве они какие-то зоны замедляют, какие-то зоны запрещают. Условно самокат подъезжает на Красную площадь, он просто остановится, он не поедет. Почему у нас агрегаторы не хотят это делать? Давайте вернемся к этому вопросу", – предложил вице-министр.

Ранее Игорь Лепеха поделился планами установки госномеров на велосипеды и самокаты. На последних номера есть, но их плохо видно. Предлагается увеличить размеры номеров, чтобы полицейские могли визуально определить и найти виновника ДТП.