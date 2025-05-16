#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Общество

В Казахстане планируют ввести реестр экономических преступников

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 18:41 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 16 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал создание реестра экономических преступников, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что реестр будет вести Департамент по противодействию с экономическими преступлениями.

"В первую очередь, туда будут попадать люди, которые создают пирамиды и все остальное. Чтобы люди знали, что с ними нет смысла общаться. А как это будет технически, это уже потом разработают", – сказал Игорь Лепеха.

Ранее осужденных за экономические преступления предлагали отпускать в Казахстане раньше срока.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Halyk Bank ориентирован на активное развитие цифровых решений для МСБ
Общество
19:53, Сегодня
Halyk Bank ориентирован на активное развитие цифровых решений для МСБ
К казахстанцам обратились из-за оригинала документов
Общество
19:00, Сегодня
К казахстанцам обратились из-за оригинала документов
В Астане проходит выставка казахстанских производителей "Ulttyq Ónim 2025"
Общество
18:52, Сегодня
В Астане проходит выставка казахстанских производителей "Ulttyq Ónim 2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: