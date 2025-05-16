В Казахстане планируют ввести реестр экономических преступников

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 16 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал создание реестра экономических преступников, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что реестр будет вести Департамент по противодействию с экономическими преступлениями.

"В первую очередь, туда будут попадать люди, которые создают пирамиды и все остальное. Чтобы люди знали, что с ними нет смысла общаться. А как это будет технически, это уже потом разработают", – сказал Игорь Лепеха.

Ранее осужденных за экономические преступления предлагали отпускать в Казахстане раньше срока.