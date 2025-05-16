К казахстанцам обратились из-за оригинала документов

Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 16 мая 2025 года, призвала казахстанцев подготовить оригиналы документов, сообщает Zakon.kz.

Причина – технические работы.

"Уважаемые пользователи, информируем о проведении внеплановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО "Национальные информационные технологии". Технические работы запланированы 17 мая в период с 00:00 до 08:00", – следует из обращения.

В указанный период, как уточнили в "НИТ", будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы").

Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства.

Cервисы Национального удостоверяющего центра РК (НУЦ РК).

Другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ".

Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

"Для предотвращения возможных неудобств рекомендуем заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ. Благодарим за понимание!" – заключили в пресс-службе АО.

Отметим, что плановые технические работы были проведены с 00:00 до 08:00 26 апреля 2025 года. И тогда казахстанцев призывали подготовить оригиналы документов.