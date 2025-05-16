Черви из крана и неприятный осадок: алматинцы пожаловались на проблемы с питьевой водой

Жители микрорайона Карагайлы города Алматы пожаловались на частое отключение воды, а также на червей, который попадают в дома из крана, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали КТК, что история продолжается на протяжении минимум пяти лет. По их словам, вода, которая идет из местной речки Карагайлы, попадает в водопровод. Люди также отмечают, что последние 10 лет в ливень и жару вода в трубах и вовсе пропадает. На такие случаи у семьи заготовлены запасы в пятилитровых баклажках. Но они быстро заканчиваются.

Со слов жителей, перебои бывают и в школе. В микрорайон несколько раз за неделю приезжает автоцистерна с питьевой водой. Правда, хватает ее ненадолго. Приходится докупать. Пить из-под крана опасно, а фильтры сразу засоряются.

Местные утверждают, что обращались за помощью и к властям района, и в Комитет санэпидконтроля. Эксперты решили изучить состав воды, но результаты анализов жители не получили. А собрания с ответственными за водоснабжение проходят на повышенных тонах.

Между тем специалисты пояснили, что строительство домов для постоянного проживания в районе началось в 2000-х. До этого там были в основном дачи. Рост количества потребителей привел к дефициту. Основными источниками воды являются горные реки. Во время таяния ледников возникают селевые потоки, и она мутнеет. С большими объемами ила и грязи водообрабатывающие станции не справляются. Их приходится приостанавливать. Поэтому происходят перебои. Чтобы такого не было, строят новые объекты.

"Для устранения существующего дефицита воды в Наурызбайском районе ведется строительство станции водоподготовки на реке Аксай (мощностью 22 тыс. кубометров в сутки и охватом в 100 тыс. человек). По фильтровальной станции "Каргалы" мощностью 15 тыс. кубометров в сутки и охватом в 50 тыс. человек на сегодняшний день завершено строительство 8,6 км канализационного коллектора с подключением к водозабору". Акимат Наурызбайского района г. Алматы

По информации акимата, сейчас идут пусконаладочные работы водозаборного сооружения и испытания трубопровода. Два объекта позволят обеспечить качественное и бесперебойное водоснабжение Наурызбайского района, заверили чиновники. Но, когда станции будут готовы, специалисты не уточнили.

Ранее сообщалось, планируют ли вводить в Казахстане ограничения на воду.