В Астане приступили к проверке пляжей: на что обращают внимание?

Перед купальным сезоном, который обычно стартует с 1 июня, специалисты приступили к проверке пляжных зон Астаны, сообщает Zakon.kz.

Обследования проводят спасатели и представители прокуратуры. Главное внимание уделяют соответствию территорий требованиям "Правил безопасности на водоемах".

"Цель – оценка готовности мест отдыха у воды к началу купального сезона, обеспечение безопасности населения и предупреждение несчастных случаев на воде", – пояснили в пресс-службе МЧС РК.

Специалисты осматривают условия территорий, проводят обследование дна акваторий, составляют акты и выдают рекомендации владельцам пляжей для устранения выявленных нарушений.

Фото: МЧС РК

Ранее в МЧС рекомендовали купаться только в специально оборудованных местах, бассейнах, пляжах, где есть спасатели. При этом нижняя температура воды для безопасного плавания для здоровых людей составляет +18, а температура воздух должна составлять при этом минимум +23. Но детям и больным такая температура купание опасна для здоровья и жизни.