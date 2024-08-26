Домбрист из Астаны поднялся на вершину Эльбруса

На Кавказе 26-летний музыкант из города Астаны Алибек Кайырбек смог пронести на гору Эльбрус домбру и, на фоне флага Казахстана в окружении альпинистов, сыграл на горной вершине кюй “Адай”, сообщает Zakon.kz.

Редкое видео 24 августа мужчина разместил на своей странице в Instagram. Алибек – профессиональный музыкант, решивший совместить профессию и увлечение альпинизмом.

Восхождение на самую высокую точку Европы длилось неделю. Сохранить инструмент удалось благодаря предварительной тщательной упаковке. Ведь высота Эльбруса составляет 5642 метра и низкая температура могла существенно повлиять на изделие из дерева. За свое спортивное достижение Алибек удостоился наград от организаторов.

Фото: Instagram/alibek100

А 22 августа Димаш Кудайберген в очередной раз восхитил ценителей музыки в городе Душанбе.